Antalya'daki cinayeti özel ekip aydınlattı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yaklaşık 2,5 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kentteki eski tarihli faili meçhul cinayet ve önemli olayların aydınlatılması için oluşturulan özel ekip, 23 Kasım 2014'te Serik ilçesi Boğazkent Mahallesinde A.Ü'nün kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürülmesi olayını araştırdı.
Yürütülen soruşturmada cinayeti A.E. ile S.S'nin işlediği tespit edildi. Olaydan sonra Hatay'a kaçan A.E. ile Muğla'ya giden S.S, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyonla bu illerde yakalandı.
Emniyetteki ifadesinde A.Ü'yü öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen A.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.