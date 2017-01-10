Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY operasyonu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i tutuklandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 Ocak'ta Afyonkarahisar merkezli 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 5'i tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan bir kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.