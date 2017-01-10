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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kars'taki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması uzatıldı

10 Ocak 2017 Salı, 12:11

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde bazı alanlardaki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması 15 gün daha uzatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kağızman ilçesinde terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması için yaklaşık 6 aydır özel güvenlik alanı ilan edilen bölgelerde uygulamanın uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada, koordinatları kamuoyu ile paylaşılan yerlerdeki "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının 23 Ocak'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

- Bölgede 20 terörist etkisiz hale getirilmişti

Türkiye'de PKK'lı teröristlerin yoğunlaştığı 12 önemli ve kritik noktadan biri olan Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe-Madur bölgesinde, 2016 yılının son 6 ayında hava ve karadan gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe sorumlusu Hakkı Serhat'ın da aralarında bulunduğu 20 terörist öldürülmüş, 5 terörist de sağ olarak yakalanmıştı.

Bölgede çok sayıda mühimmat, el yapımı patlayıcı, yaşam malzemesi ele geçirilerek, kış hazırlığı yapan terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmuştu.

Kağızman ilçesinden söz konusu alanlarda kar yağışı ve soğuk havaya rağmen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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