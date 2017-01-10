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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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TDV "İyilik Ödülleri" için bin 200 hikaye incelendi

10 Ocak 2017 Salı, 12:13

ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Uluslararası İyilik Ödülleri" programı için, 8 farklı dilde yaşanmış bin 200 hikaye değerlendirildi.

TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl "Uluslararası İyilik Ödülleri"nin üçüncüsünü düzenleyeceklerini belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığının il ve ilçe teşkilatları, yurt dışı temsilcilikleri, TDV'nin 135 ülkede işbirliği yaptığı kurumlar, internet ve medya taramaları ile 8 farklı dilde bin 200 hikayenin incelendiğini açıkladı.

Her iyiliğin değerli olduğunu vurgulayan Tutkun, "Burada asıl amacımız ülkemize ve yaşadığımız dünyamıza bir mesaj vermek, örnek iyilikler göstermek, ufak bir iyiliğin nasıl milyonlarca kişinin umuduna dönüştüğünü anlatabilmek." ifadelerini kullandı.

Bu yıl da yine aynı şekilde Türkiye ve dünyanın pek çok bölgesinden iyilik sahiplerine ödül vermek istediklerini kaydeden Tutkun, hikayelerin özgün ve orijinal, yaşanmış ve güncel olması, dünya için umut olması, sonuç bakımından insana ve çevreye katkı sağlaması, insani yardım, sağlık, eğitim ve çevre alanında yapılmasını önemsediklerini belirtti.

- Jüri 20 hikaye arasından seçim yapacak

Tutkun, bin 200 hikaye arasından 70'inin komisyonda seçildiğini ve bunlardan 20'sinin jüri tarafından değerlendirildikten sonra ödül alanların kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

İyiliğin dünyaya yayılması için bu programı önemsediklerini vurgulayan Tutkun, Uluslararası İyilik Ödülleri töreninin 12 Mart 2017'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacağını, programa 80 ülkeden konukların da davet edildiğini açıkladı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TÜRKİYE, TERÖRLE MÜCADELESİNİ VE BUNUN İÇİN BÖLGESİNDE TÜM OPERASYONLARI TEK BAŞINA, KENDİ İMKANLARIYLA VE KENDİ EVLATLARIYLA YÜRÜTMEK MECBURİYETİNDEDİR. BU DURUMU ANLAMAYAN VEYA BUNA KARŞI ÇIKAN, HAKİKATLERE GÖZÜNÜ KAPATIYOR DEMEKTİR. DOSTLUK, MÜTTEFİKLİK, İYİ İLİŞKİLER, DAYANIŞMA, İŞBİRLİĞİ GİBİ HUSUSLAR ANCAK SİZ GÜÇLÜYSENİZ BİR KARŞILIK BULUYOR, YOKSA İNANIN SÖZDEN İBARET KALIYOR. BUNUN İÇİN TÜRKİYE OLARAK GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ, ÜLKE OLARAK GÜÇLÜ OLMALIYIZ, HÜKÜMET OLARAK GÜÇLÜ OLMALIYIZ."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Uluslararası alanda ve sınırlarımız dışında verdiğimiz mücadelenin başarısının birinci şartı, ülkemizin içini sağlam tutmamızdır. Eğer, biz kendi topraklarımızın içinde huzuru, güveni, refahı temin edemezsek, dışarıda ne sözümüzün bir kıymeti kalır ne de tek bir adım atacak zemin bulabiliriz. Terör örgütlerini, adeta vardiya usulü ülkemizde eylem yapmaya teşvik edenler, işte bunu istiyor.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ULUSLARARASI ALANDA VE SINIRLARIMIZ DIŞINDA VERDİĞİMİZ MÜCADELENİN BAŞARISININ BİRİNCİ ŞARTI, ÜLKEMİZİN İÇİNİ SAĞLAM TUTMAMIZDIR. EĞER, BİZ KENDİ TOPRAKLARIMIZIN İÇİNDE HUZURU, GÜVENİ, REFAHI TEMİN EDEMEZSEK, DIŞARIDA NE SÖZÜMÜZÜN BİR KIYMETİ KALIR NE DE TEK BİR ADIM ATACAK ZEMİN BULABİLİRİZ. TERÖR ÖRGÜTLERİNİ, ADETA VARDİYA USULÜ ÜLKEMİZDE EYLEM YAPMAYA TEŞVİK EDENLER, İŞTE BUNU İSTİYOR."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Düne kadar DEAŞ'la mücadeleyi ilk sıraya koyan ülkelerin bugün neredeyse DEAŞ'ı himayeleri altına alacak hale geldiklerini ibretle takip ediyoruz. Bölgenin tarihi, dini, etnik, kültürel yapısını dikkate almadan, tamamen kağıt üzerindeki planlamalarla yürütülen projeler, birer birer çöküyor. Türkiye, işte tüm bu kaos içerisinde hem kendisi hem de kardeşleri için en iyisini yapmanın çabasını veriyor.&quot;
YEREL

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DÜNE KADAR DEAŞ'LA MÜCADELEYİ İLK SIRAYA KOYAN ÜLKELERİN BUGÜN NEREDEYSE DEAŞ'I HİMAYELERİ ALTINA ALACAK HALE GELDİKLERİNİ İBRETLE TAKİP EDİYORUZ. BÖLGENİN TARİHİ, DİNİ, ETNİK, KÜLTÜREL YAPISINI DİKKATE ALMADAN, TAMAMEN KAĞIT ÜZERİNDEKİ PLANLAMALARLA YÜRÜTÜLEN PROJELER, BİRER BİRER ÇÖKÜYOR. TÜRKİYE, İŞTE TÜM BU KAOS İÇERİSİNDE HEM KENDİSİ HEM DE KARDEŞLERİ İÇİN EN İYİSİNİ YAPMANIN ÇABASINI VERİYOR."
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