TDV "İyilik Ödülleri" için bin 200 hikaye incelendi

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ANKARA (AA) - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Uluslararası İyilik Ödülleri" programı için, 8 farklı dilde yaşanmış bin 200 hikaye değerlendirildi.

TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl "Uluslararası İyilik Ödülleri"nin üçüncüsünü düzenleyeceklerini belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığının il ve ilçe teşkilatları, yurt dışı temsilcilikleri, TDV'nin 135 ülkede işbirliği yaptığı kurumlar, internet ve medya taramaları ile 8 farklı dilde bin 200 hikayenin incelendiğini açıkladı.

Her iyiliğin değerli olduğunu vurgulayan Tutkun, "Burada asıl amacımız ülkemize ve yaşadığımız dünyamıza bir mesaj vermek, örnek iyilikler göstermek, ufak bir iyiliğin nasıl milyonlarca kişinin umuduna dönüştüğünü anlatabilmek." ifadelerini kullandı.

Bu yıl da yine aynı şekilde Türkiye ve dünyanın pek çok bölgesinden iyilik sahiplerine ödül vermek istediklerini kaydeden Tutkun, hikayelerin özgün ve orijinal, yaşanmış ve güncel olması, dünya için umut olması, sonuç bakımından insana ve çevreye katkı sağlaması, insani yardım, sağlık, eğitim ve çevre alanında yapılmasını önemsediklerini belirtti.

- Jüri 20 hikaye arasından seçim yapacak

Tutkun, bin 200 hikaye arasından 70'inin komisyonda seçildiğini ve bunlardan 20'sinin jüri tarafından değerlendirildikten sonra ödül alanların kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi.

İyiliğin dünyaya yayılması için bu programı önemsediklerini vurgulayan Tutkun, Uluslararası İyilik Ödülleri töreninin 12 Mart 2017'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacağını, programa 80 ülkeden konukların da davet edildiğini açıkladı.