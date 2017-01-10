10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kalp hastalarına soğuk hava uyarısı

10 Ocak 2017 Salı, 12:13

MALATYA (AA) - İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nusret Açıkgöz, kış aylarında kronik kalp rahatsızlığı bulunanların kış sporlarından uzak durmaları ve kapalı spor salonlarını tercih etmeleri uyarısında bulundu.

Açıkgöz, yaptığı yazılı açıklamada, kış aylarında vücut ısısındaki ani değişimlerin kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Açıkgöz, kış aylarında kalp hastalarında çok soğuk havalarda damarların büzüşmesi sonucu göğüs ağrıları hissedilebildiğini ve bu durumun uzamasının kalp krizini tetikleyebildiğini aktardı.

Kalbiyle ilgili problemi bulunan ancak bunun farkında olmayan kişilerin, sıcak havalarda fiziksel aktivitelerinde bir sorun yaşamadığını kaydeden Açıkgöz, kışın yapılan yürüyüş gibi sporlarda kalbin iş yükünün artmasıyla sıkıntılar meydana gelebildiğini ifade etti.

Bu durumun kliniklere de yansıdığını belirten Açıkgöz, şu değerlendirmede bulundu:

"Göğüs ağrısının oluşması ve soğuk havalarda yapılan bu aktiviteler, devamı halinde kalp krizine yol açabilmektedir. Soğuk havalarda, açık alanlarda yapılan sporlardan uzak durulması gerekmektedir. Kış aylarında kronik kalp rahatsızlığı bulunan kişilerin kış sporlarından uzak durup kapalı spor salonlarını tercih etmeleri gerekir."

Açıkgöz, kalp rahatsızlığı bulunanların soğuk havalarda kendilerine dikkat etmeleri, dışarıda vakit geçirirken koruyucu önlemler almaları gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da terör operasyonu
YEREL

MALATYA'DA TERÖR OPERASYONU
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİ:
Büyükşehir Belediye Meclisi 2017 yılının ilk toplantısını yapacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2017 YILININ İLK TOPLANTISINI YAPACAK
Yeşilyurt Belediyesine TES TS ISO 10002 müşteri memnuniyet belgesi
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİNE TES TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYET BELGESİ
Kemal Deniz : &quot;Basın gücünü halktan almaktadır&quot;
YEREL

KEMAL DENİZ : "BASIN GÜCÜNÜ HALKTAN ALMAKTADIR"
Evkur Yeni Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Çakır'a ziyaret
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR TARAFTARLAR DERNEĞİNDEN ÇAKIR'A ZİYARET
Malatya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Kar nedeniyle mahsur kalan diyaliz hastası kurtarıldı
YEREL

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN DİYALİZ HASTASI KURTARILDI
Başkan Gürkan'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN'DAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Vali Toprak'tan Çalışan Gazeteciler Gününe kutlama
YEREL

VALİ TOPRAK'TAN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNE KUTLAMA
MGTC Başkanı Deniz: &quot;Basın gücünü halktan almaktadır&quot;
YEREL

MGTC BAŞKANI DENİZ: "BASIN GÜCÜNÜ HALKTAN ALMAKTADIR"
Kar nedeniyle mahsur kalan hasta kurtarıldı
YEREL

KAR NEDENİYLE MAHSUR KALAN HASTA KURTARILDI
Yeşilyurt Belediyesi evi yanan Mersedes Kadir'e yardım elini uzattı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİ EVİ YANAN MERSEDES KADİR'E YARDIM ELİNİ UZATTI
Çakır STK temsilcileri ile bir araya geldi
YEREL

ÇAKIR STK TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ
Darende'den Halep'e 5 tır yardım
YEREL

DARENDE'DEN HALEP'E 5 TIR YARDIM
Sarıkamış şehitleri için bisiklet turu
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN BİSİKLET TURU
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Malatya'daki teröre tepki mitingi
YEREL

MALATYA'DAKİ TERÖRE TEPKİ MİTİNGİ
olat 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

OLAT 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
Darendespor Kulübü yeniden açıldı
YEREL

DARENDESPOR KULÜBÜ YENİDEN AÇILDI
Erkoç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
YEREL

ERKOÇ'TAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI
Malatya Park AVM 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

MALATYA PARK AVM 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI