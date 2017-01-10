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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Karadeniz'de kış

10 Ocak 2017 Salı, 12:21

ORDU (AA) - Ordu ve Gümüşhane'de soğuk hava ve kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde etkili kar yağışı nedeniyle 531 mahalle yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonrası 381'inin açıldığını bildirdi.

Kalan 150 mahalle yolunun ulaşıma açılması için karla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Yılmaz, Akkuş'ta 1,5 metreye kadar ulaşan kar kalınlığının il genelinde ortalama 66 santimetre olduğunu ifade etti.

Ekiplerin 24 saat çalıştıklarını belirten Yılmaz, 19 ilçenin tamamında çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, "Ordu Büyükşehir Belediyesi tüm ekip ve ekipmanıyla yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa hazır. Karla mücadelede sorunsuz bir dönem geçiriyoruz. Deyim yerindeyse karla mücadele ordumuz, 282 araç ve 350 personelle karla mücadelede başarılı çalışmalar yürütüyor. Kış dönemi boyunca etkin mücadelemizi sürdürerek vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." bilgisini aktardı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de de İl Özel İdaresi yetkilileri, merkeze bağlı 10, Kelkit'te 10, Şiran'da 53 ve Torul'da 27 olmak üzere toplam 100 köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapalı olduğunu bildirdi.

Yetkililer, kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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