Bursa'da tarihi konakta yangın

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangında 185 yıllık iki katlı tarihi ahşap konak, kullanılamaz hale geldi.
Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi İshakpaşa Camisi yanında bulunan tarihi konağın ikinci katındaki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, konağın alt katında bulunan çanta dükkanı ile her iki yanındaki iş yerine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Kısa sürede söndürülen yangında, tarihi konak kullanılamaz hale gelirken, 4 iş yeri de zarar gördü.
Yangının çıkın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.