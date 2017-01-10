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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Yurtta kış

10 Ocak 2017 Salı, 12:23

TOKAT (AA) - Tokat, Çorum, Sinop ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 383 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün öğle saatlerinde il genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 151 köye ulaşımın sağlanamadığını belirten Gökçe, "Ekiplerimiz yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir an önce kapalı köy yollarımızı açacağız." diye konuştu.

Kar yağışı nedeniyle Çorum'da 101, Sinop'ta 71, Amasya'da 60 köy yolu da kapalı bulunuyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan yollarda kar temizleme çalışması yapılıyor.

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