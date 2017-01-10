Manisa'da kar yağışı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MANİSA (AA) - Manisa'da kent merkezi ile ilçelerinde devam eden kar yağışı etkisini artırırken birçok ilçede eğitime ara verildi, karla mücadele ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı şehir içi trafikte zaman zaman aksaklıklara neden olurken, Karayollarına bağlı ekipler, Manisa-İzmir arasındaki Sabuncubeli'nin yanı sıra İzmir-İstanbul karayolunun kapanmaması için kar küreme araçları ile çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul yolunun Manisa geçişinde devam eden kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Akhisar-Balıkesir arası Gelenbe mevkisi ile İzmir-Manisa Sabuncubeli mevkisinde ağır vasıtaların ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Spil Dağı'nın yanı sıra kenti beyaza bürüyen kar yağışı kent merkezinde 20 santimetreyi geçti. Bazı vatandaşlar kenti beyaza bürüyen karın keyfini kardan adam yaparak ve kartopu oynayarak çıkarttı.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle kartopu oynadı.

- Demirci

Demirci ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesinde bugün yapılması planlanan final sınavlarının iptal edildiği duyuruldu.

Demirci- Manisa, ile İzmir ve İstanbul arasında yolcu taşıyan özel otobüs firması da seferlerini iptal etti.

Karayolları Demirci Şefliğince, 1470 rakımlı Akçakertik Demirci - Simav karayolu ve Demirci - Selendi yollarında kar temizleme ile tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

- Soma

Soma ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. İlçedeki ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşanıyor.

Soma Kaymakamlığı yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiğini bildirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu da eğitime ara verildiğini açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi de ilçedeki şehir içi seferlerinin durdurulduğunu belirtti.

- Turgutlu

Kar Turgutlu ilçesinde de etkisini gösterdi.

Okullar bugün için tatil edildi, ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Ekipler, sokak ve caddelerde tuzlama çalışmasını başlattı.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, ilçenin yüksek kesimlerinde trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yola çıkacak vatandaşların zincir ve diğer yardım ekipmanlarını yanlarında bulundurmaları uyarısında bulundu.

Tatil ve kar yağışının keyfini çıkartmak isteyenler kartopu oynarken, bazıları sokak hayvanlarını besledi.