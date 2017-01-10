Dağcılar teröre tepki için 3 bin metreye tırmandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ankara ve Çanakkale'den Kahramanmaraş'a gelen bir grup dağcı, teröre tepki için 3 bin 54 rakımlı Berit Dağı zirvesine tırmandı. Dağcılar, zirvede Türk bayrağının da yer aldığı pankart açarak terörü lanetledi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gelen Ankara ve Çanakkale'den gelen dağcılar, Tarık Bünyamin Kaya, Mustafa Göçmen ve Halil İbrahim Algan, kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği Kınıkkoz Mahallesi'nden tırmanışa başladı.

Saatteki hızı 90 kilometreyi bulan fırtınaya rağmen 6 buçuk saatte 6 kilometre yürüyen dağcılar, zirvede üzerinde Türk bayrağı bulunan "Terörü Lanetliyoruz" yazılı pankart açtı.

Zorlu yolculukta saç ve sakalları da buz tutan dağcılar, zirve tırmanışını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Ankara'dan gelen dağcı Tarık Bünyamin Kaya, 3 bin 54 rakımlı Berit Dağı'nın zirvesine yaptıkları teröre tepki tırmanışını Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'ın destek ve katkılarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'de yaşanan terör eylemlerinin ülkenin birlik, beraberlik ve huzuruna yönelik olduğuna işaret eden Kaya, şimdi sağduyu zamanı olduğunu vurguladı.

Berit Dağı'na da terörü lanetlemek için çıktıklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Berit Dağı'na çıktık ve terör lanetleyen pankartımızı açtık. Göksun Belediyesinin katkıları ve Kınıkkoz muhtarımızın desteğiyle buraya çıktı. Terör lanetliyoruz. Terörün dili, dini, imanı, milliyeti ve memleketi yoktur. Terör her yerde terördür, teröre lanet olsun."

Kaya, kendilerine destek ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Zirve tırmanışının ardından aynı güzergahı kullanarak dönüşe geçen dağcılar, şiddeti zaman zaman artan fırtınaya rağmen yaklaşık 6 saat sonra Kınıkkoz Mahallesi'ne ulaştı.