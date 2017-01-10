Suriyelilerden Samsun'a 30 bin Türk bayrağı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Konaklama Tesisleri'nde tekstil kursuna katılan Suriyelilerin sipariş üzerine hazırladığı 30 bin Türk bayrağı, Samsun'a gönderilecek.

Tesislerin Kamp Yönetici Yardımcısı Faik Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadır kentteki Suriyeli kursiyerlerin, Türk bayrağı diktiğini söyledi.

Tekstil kursu sayesinde Türkiye'nin birçok ilinden gelen bayrak taleplerini karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Akgün, "Samsun'dan Türk bayrağı talebi aldık. 30 bin bayrağı dikip Samsun'a göndereceğiz." dedi.

Suriyeli 30 kursiyerin, aldıkları eğitimle meslek sahibi olduğuna dikkati çeken Akgün, "Aynı zamanda bütçelerine katkı sağlıyorlar. Buradaki Suriyeli kursiyerler, yaklaşık bir haftadır çalışıyor. Şu ana kadar 5 bin Türk bayrağı dikimi yaptılar. Siparişi en kısa zamanda tamamlayacağız." diye konuştu.

Suriyeli Mahmut İsmail ise tekstil kursuna katılmaktan mutlu olduğunu bildirdi.

Günde 7-8 saat burada çalıştığını anlatan İsmail, "Suriye'nin İdlib kentinden 2 yıl önce Adıyaman'a geldik. Burada hem meslek öğreniyorum hem de aileme katkı sağlıyorum. Türkiye'yi çok seviyoruz. Şu anda Türk bayrağı dikimi yapıyoruz. Diktiğimiz bayraklar Samsun'a gidecek." dedi.

Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren İsmail, "Türk halkına yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Bayrak bizim bayrağımız. Türk bayrağını çok seviyorum. Herkes ister vatanına dönmeyi. Biz de inşallah en kısa zamanda ülkemize döneriz." ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Ayşe İbrahim de Türk bayrağı diktiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Türkiye'yi çok sevdiğine işaret eden İbrahim, "Tekstil kursunda usta olduk. İşler yoğun olduğu zaman 10 saat çalışıyoruz. 5 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Halep'ten kaçıp Türkiye'ye sığındık. Ülkemize savaş bittiği zaman döneceğiz." diye konuştu.