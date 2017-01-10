10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düne kadar DEAŞ'la mücadeleyi ilk sıraya koyan ülkelerin bugün neredeyse ...

10 Ocak 2017 Salı, 12:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Düne kadar DEAŞ'la mücadeleyi ilk sıraya koyan ülkelerin bugün neredeyse DEAŞ'ı himayeleri altına alacak hale geldiklerini ibretle takip ediyoruz. Bölgenin tarihi, dini, etnik, kültürel yapısını dikkate almadan, tamamen kağıt üzerindeki planlamalarla yürütülen projeler, birer birer çöküyor. Türkiye, işte tüm bu kaos içerisinde hem kendisi hem de kardeşleri için en iyisini yapmanın çabasını veriyor."

İLGİLİ HABERLER

Küresel ısınma böcekleri olumsuz etkiliyor
YEREL

KÜRESEL ISINMA BÖCEKLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Meclis Başkanı Kahraman'ın sağlık durumu
YEREL

MECLİS BAŞKANI KAHRAMAN'IN SAĞLIK DURUMU
Orgeneral Akar, TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti
YEREL

ORGENERAL AKAR, TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'I ZİYARET ETTİ
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Bakan Çavuşoğlu'ndan &quot;Çalışan Gazeteciler Günü&quot; mesajı
YEREL

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN "ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ" MESAJI
Tayland'daki selde ölü sayısı 25'e yükseldi
YEREL

TAYLAND'DAKİ SELDE ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ

TDV &quot;İyilik Ödülleri&quot; için bin 200 hikaye incelendi
YEREL

TDV "İYİLİK ÖDÜLLERİ" İÇİN BİN 200 HİKAYE İNCELENDİ
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Murray futbola merak sardı
YEREL

MURRAY FUTBOLA MERAK SARDI
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
YEREL

ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI TELGRAFI
Yer çekirdeğinin &quot;kayıp elementi&quot; silikon olabilir
YEREL

YER ÇEKİRDEĞİNİN "KAYIP ELEMENTİ" SİLİKON OLABİLİR
9. Büyükelçiler Konferansı
YEREL

9. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI
Obama'dan iki Türk bilim insanına ödül
YEREL

OBAMA'DAN İKİ TÜRK BİLİM İNSANINA ÖDÜL
Eğitim kartlarını teknolojiyle buluşturdu
YEREL

EĞİTİM KARTLARINI TEKNOLOJİYLE BULUŞTURDU
Havayolu işletmelerine kabin bagajları genelgesi
YEREL

HAVAYOLU İŞLETMELERİNE KABİN BAGAJLARI GENELGESİ

Alo 181'e en çok &quot;kentsel dönüşüm&quot; soruldu
YEREL

ALO 181'E EN ÇOK "KENTSEL DÖNÜŞÜM" SORULDU
Breivik davasında Norveç hükümetinin temyiz başvurusu görüşülmeye başlandı
YEREL

BREİVİK DAVASINDA NORVEÇ HÜKÜMETİNİN TEMYİZ BAŞVURUSU GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANDI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
Soğuk hava ürün hasadını geciktirdi
YEREL

SOĞUK HAVA ÜRÜN HASADINI GECİKTİRDİ
Milletlerarası anlaşmalar
YEREL

MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR
TOKİ, Adana Yüreğir'de 412 konut satacak
YEREL

TOKİ, ADANA YÜREĞİR'DE 412 KONUT SATACAK
İrtibat kesilen iki astsubaydan acı haber
YEREL

İRTİBAT KESİLEN İKİ ASTSUBAYDAN ACI HABER
Vestel'den enerji tasarrufu açıklaması
YEREL

VESTEL'DEN ENERJİ TASARRUFU AÇIKLAMASI
Bitki koruma ürünleri bayilik ve toptancılık sınavı açılıyor
YEREL

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİLİK VE TOPTANCILIK SINAVI AÇILIYOR