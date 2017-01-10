Konya'dan Haleplilere yardım

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KONYA (AA) - Anadolu İnsani Yardım Derneği (AYDER) öncülüğünde toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriyeliler için yola çıktı.

AYDER İcra Heyeti Müdürü Ali Öğüt, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın sıkıntılarının yanı sıra soğukla da mücadele eden Suriyelilere yardımların sürdüğünü aktardı.

Bu kapsamda toplanan insani yardım malzemesini taşıyan tırın Haleplilere gönderildiğini anlatan Öğüt, şunları kaydetti:

"Tırda çadır köylerde kalacak kişiler için giysi, ayakkabı, soba, battaniye, gıda ve mutfak malzemeleri bulunuyor. Haleplilerin sıcak bir yuvaya kavuşması için herkese yardım çağrısında bulunuyorum. Bugüne kadar 167 tır insani yardım malzemesini Haleplilere ulaştırdık."