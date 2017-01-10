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ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki zor şartlar altında halkı bilgilendirmek uğruna hayatlarını hiçe sayarak haber üreten ve toplumsal sorumluluklarını hakkıyla yerine getiren tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Özhaseki, mesajında, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasinin inşasında, düşünce ve vicdan hürriyetinin kurumsallaşmasında basın kuruluşlarının etkin ve işlevsel bir rol oynadığını belirtti.

Medyanın, halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi ve toplumun genel menfaatleri ile ilgili konularda kamuoyu oluşturulmasında son yüzyılda yeri doldurulamaz bir güç haline geldiğini aktaran Özhaseki, bu gücü toplumunun ortak sesi ve sağduyulu tepkisi için kullanan basın kuruluşlarının, ülkelerini ileriye taşımayı başarabildiklerini ifade etti.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çoğu zaman zor şartlar altında halkımızı bilgilendirmek uğruna hayatlarını hiçe sayarak haber üreten, hiçbir etki altında kalmadan sadece doğrunun ve gerçeğin peşinde olan, tarafsızlık ilkesinin gücüyle toplumsal sorumluluklarını hakkıyla yerine getiren tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."