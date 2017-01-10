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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, gazetecilerin zor koşullarda görev yaptığına işaret ederek, "Gazeteciler bir bakıyoruz savaşın ortasında, bir bakıyoruz darbe girişiminin ortasında, bir bakıyoruz ki karda kalanların yanında." dedi.

Özdemir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla polisevi tesislerinde gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Özdemir, yaptığı konuşmada, gazetecilerin yoğun tempoyla çalıştığını belirtti. Gazetecilerin, sıkıntıların, sorunların içinde yaşadığını ifade eden Özdemir, "O sıkıntılı ve problemli anlarda Rabbim sizlere yardımcı olsun. Çünkü gazeteciler bir bakıyoruz savaşın ortasında, bir bakıyoruz darbe girişiminin ortasında, bir bakıyoruz ki karda kalanların yanında. Nerede bir sıkıntı ve problem varsa sizler o problemin çözümü için görev yapıyorsunuz." diye konuştu.

Gazetecilerin aynı zamanda ülkedeki ve toplumdaki güzellikleri de aktardığını söyleyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Özellikle basınımızın 15 Temmuz'da hem mahalli anlamda hem de ulusal ve uluslararası anlamda çok ciddi bir görevi yerine getirdiğini gördüm. Ve bunu da gururla söylüyorum. 15 Temmuz'da özellikle toplumun, halkın sokağa çıkmasıyla ilgili sayın cumhurbaşkanımızın bir televizyon kanalımıza FaceTime ile canlı bağlanması sonucunda bütün halk sokağa dökülmüştü. Bunu yine sağlayan basınımız ve basın çalışanlarımızdır. Gazeteciler darbeyi ve darbe girişimini canlı bir şekilde vermişti. Darbe girişiminin ve silahlı terör gruplarının her türlü engellemesine rağmen canla başla görevini yapmışlardı."

Gazetecilerin topluma ışık tuttuğunu ve rehber olduğunu vurgulayan Özdemir, Edirne'nin tanıtımında basın mensuplarının önemli yeri bulunduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla devaimisk ve süt karışımıyla yaptırılan Edirne sahlebi gazetecilere ikram edildi.

Etkinliğe, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Basın Yayın Enformasyon İl Müdürü Fikret Dişlioğlu, Basın İlan Kurumu Edirne Şube Müdürü Ebubekir Günel, Edirne Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ender Aydın da katıldı.