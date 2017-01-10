Cumhurbaşkanlığından kan bağışı kampanyasına destek

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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genel Sekreter Yardımcıları İbrahim Kalın ve Nadir Alparslan ile çalışanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kızılayın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kasırga, Kalın ve Alparslan ile Cumhurbaşkanlığı çalışanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki revirde kan bağışında bulundu.

Kızılayın başlattığı kampanyanın çok anlamlı olduğunu, vatandaş olarak üzerilerine düşen görevi yaptıklarını belirten Kasırga, "Ülkemiz için kanımız, canımız, her şeyimiz feda olsun. İhtiyaç duyulduğunda bütün insanlarımızın bu kampanyaya katılacağına inanıyorum. Bu konuda bir sorun yaşanmaz. Türk insanı fedakardır, cefakardır. Bir kısmımız cephede canımızı verirken, bizim için de en basitinden burada kan vererek onlara destek olmak, yardımcı olmak milli bir görevdir diye düşünüyorum. İnşallah hayırlı olur. Kampanya için Kızılayımızı da tebrik ediyorum." dedi.

- "Kampanyaya mütevazı katkı vermek için geldik"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kampanyaya destek verenleri tebrik etti.

Önemli bir kampanya başlatıldığını ifade eden Kalın, "Kan ihtiyacı acil olmakla beraber her gün ihtiyaç duyulan bir şey. Kızılay Başkanımızın verdiği bilgiye göre de şu ana kadar gayet başarılı bir kampanya olmuş. Hatta 4 Ocak'ta da Kızılay tarihinin rekorunu kırmışlar, bu çok iyi. Ama günde 11 bin ünite kanın toplanması gerekiyor bütün Türkiye'de kan ihtiyacını karşılamak için. Biz de Cumhurbaşkanlığı olarak kampanyaya küçük, mütevazı katkı vermek için geldik." şeklinde konuştu.

Kızılay çalışanlarına başarı dileyen Kalın, kan bağışlarının devamı temennisinde bulundu.



- "Stoklarımız 35 binlere çıktı"

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle yeni yılda plazma franksinasyon yatırımına girileceğini bildirdi.

Kandan üretilen ürünlerde Türkiye'nin yüzde yüz dışa bağımlı olduğunu, bu çalışmayla artık ürünlerin Türkiye'de üretileceğini belirten Kınık, "Onun için kan bağışını artıracağız. Yılda 550 bin litre plazma donasyonu almamız gerekiyor." dedi.

Kınık, gelişmiş ülkelerde düzenli bağışçı oranının yüzde 5, Türkiye'de ise yüzde 3,5 olduğunu, Türkiye'de bu oranın yükseltilmesi gerektiğini dile getirerek, Türk Kızılayı tarafından 250 noktada her gün kan alındığını söyledi.

Kampanyaya ilişkin bilgi veren Kınık, "Kış aylarında yaşamış olduğumuz stokların düşmesi sorunu, bu sene biraz ağır kış şartlarından dolayı ciddi boyutlara vardı. Ondan sonra ülke genelinde bir seferberlik oldu. Kan stoklarımız 17 binlerdeydi, şimdi 35 binlere çıktı. Biz 20 binleri kırmızı çizgi olarak görüyoruz. Çok hızlı sürede bağışçılarımız tepki verdi. Şu an güvendeyiz, bir sıkıntımız yok. 4 Ocak'ta 148 yıllık Kızılay tarihinin rekorunu kırdık. Bir günde 13 bin ünitenin üzerinde, 13 bin 241 ünite kan toplandı." şeklinde konuştu.

Bütün vatandaşların kampanyaya destek verdiğini aktaran Kınık, kritik eşiğin üzerine çıkmak için farkındalık oluşturmak istediklerini anlattı.

"Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç." diyen Kınık, her gün 10,11 bin ünite kanı toplayıp hastanelere dağıtmaları gerektiğini vurguladı.