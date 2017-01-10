Hayvanlar da insanlar gibi yavrularını solunda taşıyor

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ANKARA (AA) - Annelerin bebeklerini kucaklarının solunda taşıma eğiliminin birçok memelide de gözlendiği belirlendi.

Rusya, ABD ve Avustralya'daki bilim insanlarının ortak araştırması, annelerin yeni doğan bebeklerini sol yanlarında taşımaya yatkın olduğunu, böylece beynin iletişim ve bağlanmayı destekleyen fonksiyonlarından sorumlu sağ yarım küresinin aktif hale geldiğini ortaya koydu.

İnsanların yanı sıra 2012 ila 2016 yıllarında incelenen kanguru, deniz aygırı, katil balina, yabani at, ren geyiği, antilop, misk sığırı, koyun, balina, kanguru gibi memeli hayvanların da yavrularını sol taraflarına aldığı belirlendi.

Araştırma, annenin bebeği sol yanında, yüz yüze gelecek şekilde kucağına aldığı zaman sol gözlerin doğrudan birbirine baktığı, böylelikle görsel bilginin hafıza, akıl yürütme ve sorun çözme fonksiyonlarının yürütüldüğü beynin sağ yarım küresine gittiğini ortaya koydu.

Bu arada araştırmada, dişilerin yavrularını sol gözüyle takip ettiği, örneğin balinaların yavrularının sağında yüzerek sol gözüyle onları takip ettiği gözlemlendi.

Araştırmanın sonuçları "Nature Ecology and Evolution" dergisinde yayımlandı.