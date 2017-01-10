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TBMM (AA) - CHP'nin gazeteci kökenli milletvekilleri düzenledikleri basın toplantısıyla tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel ve beraberindeki gazeteci kökenli milletvekilleri Yakup Akkaya, Utku Çakırözer, Mustafa Balbay, Yakup Akkaya, Eren Erdem ve Barış Yarkadaş TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Balbay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk kutladıklarını belirtirken, toplantıya hapisteki meslektaşlarını selamlayarak başlamak istediğini söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden 11 olmak üzere 151 gazetecinin hapiste olduğunu ifade eden Balbay, Türkiye'de işsiz gazeteci sayısının çalışandan çok fazla olduğunu ileri sürdü.

CHP olarak gazetecilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını dile getiren Balbay, "Bir an önce hapisteki arkadaşlarımızın özgürlüğe kavuşmasını bütün kalemlerin özgür olmasını istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Barış Yarkadaş da hasta durumdaki tutuklu gazetecilerin durumuna değindi.

Gazeteci Hüsnü Mahalli'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gördüğünü ve doktorlarının "Her gün iki saat yürümesi gerekir" dediğini aktaran Yarkadaş, "Yürüyemediği takdirde felç olma riski var. AKP, medya ortamını öyle bir hale getirdi ki gazeteciler yazı işleri toplantısına gitmek yerine karakola gidiyorlar. Gazetecilik suç değildir." ifadesini kullandı.

Sosyal medyada bazı gazetecilerin hapiste zehirleneceği iddiası olduğunu ve durumu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sorduğunu bildiren Yarkadaş, Bozdağ'ın iddialara itibar edilmemesi gerektiğini söylediğini de aktardı.

Yarkadaş, ayrıca "2016 medya raporu hazırladık"larını da bildirdi.

CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer de basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu dile getirdi.

Çakırözer, "Hangi görüşte olursak olalım, biz gazetecinin özgürce yazmasını sağlamalıyız. Cezaevindeki arkadaşlarımızın iddianamelerinin bir an önce açıklanmasını ve hakim karşısına çıkmasını talep ediyoruz. Gazetecilerin cezaevinde olması ülkemizin demokrasi karnesini daha da kötüleştiriyor." dedi.

Bu hafta Avrupa Konseyinden bir heyetin Türkiye'ye geleceğini bildiren Çakırözer, bu heyetin Türkiye’nin yeniden denetime girip girmemesini değerlendireceklerini açıkladı.

Türkiye'nin bu durumu haketmediğini belirten Çakırözer, Türkiye'nin yeniden denetim altına alınan bir ülke pozisyonuna sokulmaması gerektiğini söyledi.

- "Gazeteciler için kısmi dokunulmazlık önerisi"

İstanbul Milletvekili Eren Erdem de parlamentoda milletvekili dokunulmazlıklarının geriye dönük kaldırıldığını hatırlatırken, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'de bugün dokunulmazlığı en fazla haketen topluluk gazetecilerdir. Türkiye’nin normalleşmesine kadar gazetecilere özel yargılama statüsü getirmek zorundayız. Basın siyaset üstünde, siyasetin toplum tarafından denetlenmesini sağlayan en önemli mecradır ama Türkiye’de bu durum farklıdır. Bugün Türkiye’de basın özgürlüğü en fazla tartışılması gereken alandır. Gazeteciler için tutuksuz yargılama ve kısmi bir dokunulmazlık zemini oluşturulmalıdır."

Yakup Akkaya da bugün gazetecilerin sorunları yerine cezaevlerinde tutuklu bulunan gazetecilerin cezaevi koşullarının tartışıldığını belirtti. Türkiye'nin bunların hiçbirini haketmediğini dile getiren Akkaya, Meclis Genel Kurulundaki anayasa değişikliği görüşmelerinin başlamasını hatırlattı. Söz konusu teklifte Hitler dönemi uygulamaları olduğunu savunan Akkaya, "83 yıl önce Almanya’da yapılanla bugün Türkiye’de yapılmak istenenler bu kadar birbirine benzemez. Buna karşı mücadele etmek zorundayız." dedi.

Atila Sertel ise insanların özgürce yaşacağı bir ülkeyi yaratmanın peşinde olduklarını söyledi.

Gazetecinin düşüncelerinin ve yazdıklarının hiçkimse tarafından sansür edilemeyeceğine ve hiç kimsenin yazdıklarından dolayı cezaevine atılamayacağına dikkati çeken Sertel, tutukluluk halinin devamının bir işkence olduğunu savundu.

Ahmet Şık başta olmak üzere tutuklu gazetecilerin durumuna değinen Sertel, açıklamasının sonunda Türkiye Gazeteciler Sendikasının bugün için hazırladığı bildiriyi okudu.

Milletvekilleri daha sonra Parlamento Muhabirleri Derneğini ve gazetelerin basın bürolarını ziyaret ederek, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.