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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek FETÖ gerekse bölücü örgütlerin devlete sızmış elemanları sebebiyle ...
10 Ocak 2017 Salı, 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gerek FETÖ gerekse bölücü örgütlerin devlete sızmış elemanları sebebiyle yaşanın sıkıntılara karşı da dikkatli olmalıyız. Terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin devletten temizlenmesi en az silah kullanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi kadar önemlidir. Çünkü, birinin desteği olmadan ötekinin hareket alanı elde edebilmesi mümkün değildir."