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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütleri) Hepsi de ülkemizin ve milletimizin düşmanıdır. ...
10 Ocak 2017 Salı, 12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terör örgütleri) Hepsi de ülkemizin ve milletimizin düşmanıdır. Hepsi de gözünü kan bürümüş, ellerine fırsat geçtiğinde devletimizi yok etmeye ant içmiş, zihinlerini ve bedenlerini kiraya vermiş katiller güruhudur. Bu örgütler, yıllardır kullananları, sosyolojik tabanlarını oluşturan kesimleri dahi dehşete düşüren kan dökücülükleriyle çağımızın barbarları durumundadır."