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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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HDP'li Yüksekdağ duruşmaya katılmadı

10 Ocak 2017 Salı, 12:59

ADANA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yargılandığı davanın duruşmasına katılmadı.

Adana'da 2014'te "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aleyhinde dava açılan ve milletvekili seçilince yargılanması durdurulan Yüksekdağ'ın dokunulmazlığının kaldırılması üzerine yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada mahkeme, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yüksekdağ'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmasını almak istedi. SEGBİS ile bağlantı kurulan cezaevi görevlisi, mahkeme heyetine, Yüksekdağ'ın duruşma gününün kendisine geç tebliğ edildiği ve savunma için hazır durumda olmadığını kendilerine ilettiğini belirtti. Görevli, sanığın duruşmaya katılmayacağını aktardı.

Mahkeme, aynı davadan tutuksuz yargılanan diğer 12 sanıktan 2'sinin savunmalarını dinledi.

Mahkeme heyeti, Yüksekdağ'ın savunmasının alınması ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.

Duruşmayı izleyen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, adliye çıkışında gazetecilere, partilerine yönelik baskıların artığını ileri sürdü.

Milletvekillerinin tutuklanmasının haksızlık olduğunu savunan Beştaş, "Dava bugüne kadar gelmiş. Tebligat geç ulaştığı için SEGBİS ile duruşmaya katılmadı." dedi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2012-2013 yıllarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Başkanı olan Figen Yüksekdağ hakkında, "silahlı terör örgütü MLKP'yi kurma veya yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olma, dağılma sırasında silah veya araçlarla mukavemet etmek, görevi yaptırmamak için direnme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından dava açılmıştı.

Aynı davada Yüksekdağ ile 12 kişinin daha sanık olarak yargılanmasına karar verilmişti. Yüksekdağ milletvekili seçilince dava durdurulmuş, dokunulmazlığının kaldırılması üzerine davanın yeniden görülmesine başlanmıştı. Yüksekdağ hakkında ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini aşağılama" suçlamasıyla Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesinde ayrı bir dava daha açılmıştı.

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