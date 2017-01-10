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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Küçük Banu'dan Suriyeli kardeşleri için anlamlı yardım

10 Ocak 2017 Salı, 13:04
Küçük Banu'dan Suriyeli kardeşleri için anlamlı yardım

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, ilkokul 1. sınıf öğrencisi Banu Eşit, biriktirdiği parasını, yaptığı resmi ve yazdığı mektubu Suriye'nin Haleplilere gönderilmek üzere okul idaresine teslim etti.

Cahit Zarifoğlu İlkokulunda eğitim gören ve televizyonlardan öğrendiği Suriye'deki insanlık dramına üzülen Eşit, anlamlı davranışıyla arkadaşlarına örnek oldu. Küçük Banu, Suriyeliler için "Çocuklar Üşümesin" sloganıyla okulda başlatılan sosyal yardım kampanyasına biriktirdiği paralarının bulunduğu kumbarasını bağışladı.

Banu Eşit, kumbarasının yanı sıra Suriye'de ve Türkiye’de yaşayan çocukları konu edindiği bir resim çalışması ile yazdığı bir mektubu da Haleplilere gönderilmesi için okul idaresine teslim etti.

Okul Müdürü İdris Işıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda "Çocuklar Üşümesin" adıyla bir sosyal yardım kampanyası başlattıklarını, bu kapsamda Halepliler için yaklaşık 29 kolilik gıda ve giyim yardımı topladıklarını belirtti.

Öğrencilerden Banu Eşit’in de kampanyaya kumbarasını bağışlamasının kendilerini oldukça duygulandırdığını dile getiren Işıklı, “Harçlıklarını kumbarasında biriktirerek Halep’e göndermek istemiş. Gönderirken de mektup yazmış, bir de resim yapmış. Onları alarak ailesiyle yanıma geldi. Dedi ki ‘Bunları Halep’e göndermek istiyoruz.' Baktık, elinde bir mama olan bir ayıcık kumbarası var. Açtık paraları saydık. Paralarla mektubunu da oraya gönderiyor. Bu durum bizi çok duygulandırdı." dedi.

Okullarda vicdanlı ve duyarlı çocuklar yetiştirmeyi amaçladıklarını, Banu’nun da bunun en güzel örneği olduğunu aktaran Işıklı, Banu’nun bağışı, mektup ve resminin Kızılay aracılığıyla bölgeye gönderileceğini sözlerine ekledi.

- "Bunları görünce ailece çok duygulandık"

Küçük Banu’nun annesi Ayşe Eşit de bu davranışlarından dolayı kızları ile gurur duyduklarını söyledi.

Bu durumun kendileri için de sürpriz olduğunu anlatan anne Eşit, şöyle konuştu:

"Kızım, okulda harcaması için verdiğimiz harçlıklarını harcamamış ve onlar için ayrıca bir kumbara yapıp biriktirmiş. Kızım bize sürpriz yaparak yeni öğrendiği okuma ve yazmasıyla kendi el yazısıyla bir mektup yazmış. Bir de Halep’teki ve Türkiye’deki çocukların yaşantılarını anlatan resim yapmış. Bunlardan sonradan haberimiz oldu. Bunları görünce ailece çok duygulandık. Kızım orada yaşananlardan çok etkilendi. Bebeklerin özellikle yemeksiz, mamasız kaldığını düşünerek böyle bir şey yapmış."

Biriktirdiği parayla Halepli bebeklere mama alınmasını isteyen Banu Eşit, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Halepli kardeşlerim. Ben sizin ne kadar zor durumda olduğunuzu bilmiyordum ama şimdi biliyorum. Ben de size kıyamadım. Halep’e bir kumbara gönderdim. Gönderdiğim paralarla bebeklerinize mama alın. Ülkeniz bombalandığı için çok üzgünüm. İnşallah gönderdiğim paralarla birazcık mutlu olursunuz. Vefat eden kardeşlerinizi Allah cennetine almıştır. İnşallah Recep Tayyip dedem sizi de kurtarır."

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