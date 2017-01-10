Sakarya'da PKK operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında örgütle bağlantı oldukları değerlendirilen bazı kişiler hakkında çalışma yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından, kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli "terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.