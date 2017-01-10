Mehmetçik'ten öğrencileri "ısıtan yardım"

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HAKKARİ (AA) - Hakkari Jandarma Komutanlığı, 200 öğrenciye kışlık mont ve bot yardımı yaptı.

Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, ihtiyaç sahibi öğrencileri de unutmadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayırseverlerin de yardımıyla toplanan kışlık mont ve botları, kentteki okullara götürerek ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye dağıttı.

Bot ve montlarını askerlerin elinden alan öğrenciler, soğuk kış günlerinde kendilerine yardım eden Hakkari Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.