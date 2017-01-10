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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu

10 Ocak 2017 Salı, 13:21

ANTALYA (AA) - Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yurdun büyük bir kısmında görülen kar yağışı, ılıman iklimiyle bilinen Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da da etkili oldu. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Döşemealtı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar, sabaha karşı her tarafı kapladı.

Kartpostallık manzaraların yaşandığı ilçede, çam ağaçlarının üzerinde biriken karlar, renkli görüntüler oluşturdu. Narenciye bahçelerindeki henüz toplanmamış olan portakalların üzerinde ve dallarda biriken karlarla güzel görüntüler ortaya çıktı.

Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan vatandaşlardan bazıları yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı, bazıları ise kartopu oynadı.

Mehmet Taşdemir, ilçelerine 22 yıl sonra ilk defa 22 Aralık 2016'da kar yağdığını söyledi. Bir ay içerisinde ikinci kez kar yağmasından sevinç duyduklarını aktaran Taşdemir, "Önce sulu kar olarak başladı. Daha sonra lapa lapa yağmaya başladı. Çok güzel bir manzara ortaya çıktı. Çok nadir karşılaştığımız karın tadını çıkartıyoruz." dedi.

Karda oynayan çocuklardan Muhammet Emin Maral ise bir ay içinde ikinci kez karşılaştığı karın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek arkadaşlarıyla doyasıya oynayacaklarını anlattı.

Bu arada, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan bir tilkinin ilçe merkezine indiği görüldü. Gazeteciler tarafından görüntülenen tilki, vatandaşların meraklı bakışları altında çalılıkların arasına girerek kaçtı.

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