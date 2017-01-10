İMSAD'tan enerji verimliliği açıklaması

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ANKARA (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Türkiye'nin yıllık enerji faturasının yarısının konutlardaki tüketimden kaynaklandığını belirterek, "Şu anda kentsel dönüşüm sürecinde olmamız, konutlarda enerji tasarrufunun artırılması açısından büyük bir fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.

İMSAD'tan Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de tüketilen toplam enerjinin yüzde 40'ının yapılarda kullanıldığına dikkat çekilerek, doğru tasarlanan yapılarla, ekonomiye yılda 12-15 milyar dolarlık katkı sağlanmasının mümkün olduğu bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, Türkiye'nin yıllık enerji faturasının 60 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ve bunun yarısının konutlardaki tüketimden kaynaklandığını kaydetti.

Hinginar, enerji ihtiyacının yüzde 70'inin ithalat yoluyla karşılandığını ifade ederek, "Yapılacak tasarrufla cari açık düşürülebilir. Şu anda kentsel dönüşüm sürecinde olmamız, konutlarda enerji tasarrufunun artırılması açısından büyük bir fırsat sunuyor. Kentsel dönüşüm, özellikle daha etkin bir enerji verimliliği sağlanması, sağlıklı çevre ortamına kavuşulması açısından oldukça önemli." görüşünü belirtti.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileriyle ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin teşvik edilmesinin önemini vurgulayan Hinginar, yeni ve mevcut binalarda "Enerji Kimlik Performansı" hesaplama yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini bildirdi.

Hinginar, enerji verimliliği stratejilerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla özel sektörü de kapsayacak şekilde bir Enerji Verimliliği Ajansının yapılandırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bina stoku başta olmak üzere, gerekli veri tabanlarının oluşturulması ve sürekli yenilenmesi için ulusal ölçme değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Kamu binalarının enerji verimliliği konusunda örnek teşkil etmesi gerekiyor. Öncelikle okul, hastane gibi kamu binalarında mutlaka enerji izleme ve yönetim sistemi kurulmalı. Ülkemizdeki enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin güçlendirilmesi, yurt dışındaki enerji servis şirketleri benzeri bir yapıya kavuşması ve enerji performans sözleşmelerinin yaygınlaştırılması için gerekli altyapının kurulması gerekmektedir."