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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Ciğerlerine fındık parçaları kaçan bebek için seferber olundu

10 Ocak 2017 Salı, 13:34
Ciğerlerine fındık parçaları kaçan bebek için seferber olundu

BURSA (AA) - Çanakkale'de, ciğerlerine fındık parçaları kaçan 1,5 yaşındaki Yiğit Hamza Gemici, ambulans helikopterle Bursa'ya getirilerek, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Kahvaltı sırasında ciğerine fındık parçaları kaçan minik Yiğit, önce Lapseki Devlet Hastanesine buradan da Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ciğerlerindeki fındık parçalarının bir kısmı alındıktan sonra bebek, ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi. Yiğit Hamza Gemici, Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahalenin ardından sağlığına kavuştu.

Baba Ayhan Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kahvaltı yaptıkları sırada bebeklerinin boğazına fındık kaçtığını söyledi.

Gemici, yaşananları şöyle anlattı:

"Burnunu silerken çocuğun nefes borusuna fındık kaçtı. Hemen Lapseki Devlet Hastanesine götürdük. Orada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Çanakkale Devlet Hastanesine sevk ettiler. Orada fındığın bir kısmını aldılar, tamamını alamayınca 'Helikopterle sevk edelim' dediler. Çocuğu uyuttular, helikopter ayarladılar ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirdiler."

Bebeğin sevki yapıldıktan 3-4 saat sonra kendilerinin de hastaneye ulaştığını aktaran Gemici, "Burada ciğerleri temizlenmiş. Bir süre de gözetim altında tutuldu. Şu anda taburcu oluyoruz ve Allah'ın izniyle kurtuldu." diye konuştu.

UÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Gürpınar, Çanakkale Devlet Hastanesi yetkililerinin yaşanan olayla ilgili kendilerini aradığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hemen bronkoskopi yapılmış ama orada çıkarılamamış. Sonra bizi aradılar. Derhal bir helikopter ayarlandı ve helikopterle hasta buraya getirildi. Hava şartları çok kötüydü. Biz helikopterden önce ekiple birlikte ameliyathaneyi hazırladık ve hastayı hemen operasyona aldık. Burada bronkoskopi yapıldı ve her iki akciğerden de fındık parçalarını çıkardık. Daha sonra bebek, solunum cihazıyla 6-7 saat izlendi ve hasta solunum cihazından da ayrıldı. Şu anda gayet iyi. Bugün de tabucu oldu."

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