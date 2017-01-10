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YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
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AK Parti Ardahan İl Başkanı Demirci istifa etti

10 Ocak 2017 Salı, 13:35

ARDAHAN (AA) - AK Parti Ardahan İl Başkanı Yusuf Demirci, yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.

Demirci, parti binasında yaptığı açıklamada, AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevinden Genel Merkezin uygun bulması üzerine ayrıldığını söyledi.

İl başkanlığı görevini yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğünü hatırlatan Demirci, "Avukatlık mesleğini icra ederken yaşadığım sorunlar ile küçük yaştaki çocuklarımın dayanılmaz hale gelen baba özlemini bitirmek adına ve Genel Merkezimizin de uygun bulması üzerine AK Parti İl Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım." dedi.

Demirci, bundan sonraki süreçte partinin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

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