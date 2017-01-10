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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

10 Ocak 2017 Salı, 13:36

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden, biri kadın 5'i tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde "torbacı" olarak tabir edilen, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada 109 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 4'ü savcılıkça serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkan 6 kişiden biri kadın 5'i "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, bir kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

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