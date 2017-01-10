Güneydoğulu halı ihracatçıları hedef büyüttü

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GAZİANTEP (AA) - Türkiye halı ihracatının yüzde 67'sini tek başına karşılayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nin (GAHİB) 2017 hedefi, 1 milyar 500 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirmek.

GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'den 2016 yılında 1 milyar 920 milyon 303 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiğini, bunun 1 milyar 286 milyon 537 bin dolarlık diliminin Güneydoğulu ihracatçılar tarafından yapıldığını bildirdi.

Türkiye halı ihracatının yüzde 67’sini tek başına yapan bölge ihracatçısının 2017'de izleyeceği yol haritasını belirlemek için toplantı yaptıklarını aktaran Kaplan, geçen yıl yaşanan birtakım olumsuz gelişmelerin halı ihracatını etkilediğini ancak 2017'den umutlu olduklarını vurguladı.

Kaplan, bu yılı dolu dolu geçirmek istediklerini ifade ederek, özellikle Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) "10 Ülke 10 İl" eşleştirmesi kapsamında Gaziantep ile eşleşen İngiltere pazarını önemsediklerini ve 2017 yılında İngiltere'ye yapılan ihracatı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Son yıllarda hem mevcut pazarları koruduklarını hem de yeni pazarlara ağırlık verdiklerine dikkati çeken Kaplan, şunları kaydetti:

"Halı denildiğinde akla Gaziantep gelmektedir. Tabii bugünlere öyle kolay gelinmedi. Birçok sorun ve sıkıntıları bertaraf ettik. Ar-Ge ve inovasyona yatırım yaptık. Çağın gereklerinden geri durmadık ve her zaman teknolojik gelişmeleri yakından izledik. Yeni desenlerle de pazardaki ağırlığımızı artırdık. Bugün Amerika'dan Suudi Arabistan'a, Rusya'dan Çin'e kadar halı satabiliyorsak bunun ardında geçmişte dökülen terler bulunmaktadır. Bugüne kolay gelinmedi, bugünden de geleceğe kolay gidilmeyeceğini çok iyi biliyoruz. 2016 yılında yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen 1 milyar 286 milyon 537 bin dolarlık halı ihracatı yaptık. Bu yıl için yeni pazarlara girmenin yanı sıra mevcut pazardaki ihracatı da artırmak istiyoruz. 2017 yılı sonundaki hedefimiz 1 milyar 500 milyon dolar. Bu yakalanamayacak bir hedef değil, yeter ki bir olalım, yeter ki hedefimiz için çalışalım."