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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak 2017 Salı, 13:43
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

MERSİN (AA) - Mersin, Osmaniye ve Hatay'da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ziyaret ve törenlerle kutlandı.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından Cumhuriyet Alanı'nda yapılan törene, yerel ve ulusal basında çalışan birçok gazeteci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin ardından, anıta çelenk sunuldu.

MGC Başkanı Ahmet Ünal, yaptığı konuşmada, gazetecilerin gününü kutlayarak, meslektaşlarının yaşadığı zorlukları anlattı.

Öte yandan, basın mensuplarının özgür çalışmasının önemine dikkati çeken gazeteci Hediye Eroğlu, bileklerine kelepçe takmasının ardından ağzını bantla kapattırdı.

Tören, gazetecilerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

- Osmaniye

Kadirli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen törende, emekli gazetecilere plaket verildi.

Cemiyet Başkanı Muzaffer Yüksel Kaya, bir otelde düzenlenen programda, gazeteciliğin 24 saat mesai gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Gazetecilerin çeşitli zorluklarla karşılaştığını ifade eden Kaya, "Unutulmamalıdır ki bir toplumda temel özgürlükler yanında asıl olan basın özgürlüğüdür. Özgür bir basına sahip olamayan toplumlar kör, sağır ve dilsizdir." dedi.

- Hatay

Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Atıç ile Yönetim Kurulu üyeleri, Hatay Gazeteciler Cemiyetini (HGC) ziyaret etti.

Kimyeci, burada yaptığı açıklamada, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Basın mensuplarının insanları aydınlatmak amacıyla "ışık" görevi üstlendiğini kaydeden Kimyeci, "Antakya'mızın ve ilimizin kalkınması noktasında bize düşen görevlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siz basın mensupları, yapılan hizmetlerimizi tanıtma noktasında her daim yanımızda oldunuz. Bu çalışmalarımızı milletimize aktarma noktasında gösterdiğiniz destek ve fedakarlıktan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Belediyenin açtığı çorba evinde basın mensupları için stant kurulduğunu anlatan Kimyeci, gazetecilerin bu hizmetten ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi.

HGC Başkanı Ahmet Yetişen de ziyaretten dolayı konuklarına teşekkür etti.

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