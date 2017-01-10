TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısının 2016 Kasım ayı itibarıyla, son bir ayda 6 bin 932, son bir yılda 70 bin 758 artarak 1 milyon 758 bin 303'e ulaştığını belirtti.

Bayraktar, illerin kasım ayı traktör sayılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Traktör sayısının geçen yılın kasım ayında, son bir ayda 6 bin 932, son bir yılda da 70 bin 758 artış göstererek 1 milyon 758 bin 303'e çıktığını belirten Bayraktar, "Traktör sayısında 2016 Ekim ayında Manisa'yı geride bırakan Konya, kasımda 83 bin 369 traktörle birinciliğini korurken, Manisa, 83 bin 274 traktörle ikinci sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Kasımda traktör sayısındaki artışta 297 ile Bursa'nın başı çektiğine işaret eden Bayraktar, bunu 258'le Sakarya'nın, 249'la Konya'nın, 231'le Manisa'nın, 211'le Denizli'nin, 204'le Aydın'ın izlediğini bildirdi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kasım ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde traktör sayısındaki artışta 3 bin 102 adetle Konya, 2 bin 828 adetle Manisa, 2 bin 499 adetle Bursa, 2 bin 380 adetle İzmir, 2 bin 185 adetle Ankara, 2 bin 184 adetle Gaziantep, 2 bin 153 adetle Aydın, bin 976 adetle Denizli, bin 863 adetle Sakarya, bin 694 adetle de Balıkesir ilk 10’u oluşturdu."