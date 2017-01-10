10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

10 Ocak 2017 Salı, 13:46

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir camiden ayakkabı çalan hırsız, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gülabibey Mahallesi'ndeki İhlalsiye Camisi'nde namaz kılan cemaatten 2 kişi, çıkışta ayakkabısını bulamadı.

Bir süre etrafta ayakkabı arayan vatandaşlar, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntülerde, cemaatin namaz kıldığı sırada camiye gelen zanlının, ayakkabılığı incelemesi ve bir çift ayakkabıyı montunun içine sakladıktan sonra ayrılması yer alıyor. Kayıtlarda, yaklaşık 3 dakika sonra geri dönen zanlının, bir çift ayakkabıyı eline alıp inceledikten sonra başka bir ayakkabıyı alarak hızlı adımlarla uzaklaşması görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Güneydoğu'ya yardımlara destek çağrısı
YEREL

GÜNEYDOĞU'YA YARDIMLARA DESTEK ÇAĞRISI
Suriyeli yetimlere nakdi yardım
YEREL

SURİYELİ YETİMLERE NAKDİ YARDIM
AK Partili Biter'den Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

AK PARTİLİ BİTER'DEN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Viranşehir'de 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kutlaması
YEREL

VİRANŞEHİR'DE 10 OCAK DÜNYA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI
Viranşehir Kaymakam Çimşit'ten İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan'a ziyaret
YEREL

VİRANŞEHİR KAYMAKAM ÇİMŞİT'TEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SİNAN'A ZİYARET
Şanlıurfaspor ikinci devreden umutlu
YEREL

ŞANLIURFASPOR İKİNCİ DEVREDEN UMUTLU
Şanlıurfa'da sis ve buzlanma etkili oluyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA SİS VE BUZLANMA ETKİLİ OLUYOR
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 8 YARALI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 7 YARALI
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da çöp kamyonu tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - ŞANLIURFA'DA ÇÖP KAMYONU TIRA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Kahraman şehit polis için taziye ziyareti
YEREL

KAHRAMAN ŞEHİT POLİS İÇİN TAZİYE ZİYARETİ
Demirkol 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

DEMİRKOL 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
Şanlıurfaspor, Fortes ile yollarını ayırdı
YEREL

ŞANLIURFASPOR, FORTES İLE YOLLARINI AYIRDI
Çiftçi 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL

ÇİFTÇİ 10 OCAK GAZETECİLER GÜNÜNÜ KUTLADI
GAP Yenev'in resmi açılışı yapıldı
YEREL

GAP YENEV'İN RESMİ AÇILIŞI YAPILDI
Haliliye voleybol takımı Ceylanpınar'a geçit vermedi
YEREL

HALİLİYE VOLEYBOL TAKIMI CEYLANPINAR'A GEÇİT VERMEDİ
Sınır ötesine 11 tır insani yardım
YEREL

SINIR ÖTESİNE 11 TIR İNSANİ YARDIM
Dicle Elektrik öğrencilere enerji verimliliğini anlatıyor
YEREL

DİCLE ELEKTRİK ÖĞRENCİLERE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ANLATIYOR
Vali Tuna'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

VALİ TUNA'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Özyavuz'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

ÖZYAVUZ'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Akçakale yeni adalet sarayına kavuşuyor
YEREL

AKÇAKALE YENİ ADALET SARAYINA KAVUŞUYOR
Pınarbaşından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL

PINARBAŞINDAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI
Viranşehir Belediyesine yapılan görevlendirme
YEREL

VİRANŞEHİR BELEDİYESİNE YAPILAN GÖREVLENDİRME