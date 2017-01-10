Camiden ayakkabı hırsızlığı kameraya yansıdı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir camiden ayakkabı çalan hırsız, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gülabibey Mahallesi'ndeki İhlalsiye Camisi'nde namaz kılan cemaatten 2 kişi, çıkışta ayakkabısını bulamadı.
Bir süre etrafta ayakkabı arayan vatandaşlar, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Görüntülerde, cemaatin namaz kıldığı sırada camiye gelen zanlının, ayakkabılığı incelemesi ve bir çift ayakkabıyı montunun içine sakladıktan sonra ayrılması yer alıyor. Kayıtlarda, yaklaşık 3 dakika sonra geri dönen zanlının, bir çift ayakkabıyı eline alıp inceledikten sonra başka bir ayakkabıyı alarak hızlı adımlarla uzaklaşması görülüyor.