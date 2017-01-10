Güneydoğu'ya yardımlara destek çağrısı

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ŞANLIURFA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Behçet Atila, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar için hayırseverlerden destek beklediklerini belirtti.

Atila, Şanlıurfa İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğinde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle geçen yıl zaman zaman zor günler yaşayan Güneydoğu halkına ağırlaşan kış koşulları nedeniyle bir kez daha yardımda bulunma kararı aldıklarını hatırlattı.

Bölgedeki halkın mağduriyet yaşadığını saha çalışmalarında gözlemlediklerini aktaran Atila, operasyonlar nedeniyle evlerini terk ederek göç edenlere daha önce de yardım eli uzattıklarını ifade etti. Atila, şu değerlendirmede bulundu:

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Şırnak, Cizre, Yüksekova, Mardin, Nusaybin, Derik, Midyat, Diyarbakır gibi bazı il ve ilçelerimizde yaşanan gelişmelerden dolayı çok ciddi mağduriyetler oluşmuş durumda. Biz İHH olarak hemen yardım çalışmaları başlattık. Bu yardım çalışmaları kapsamında son bir ayda Yüksekova, Hakkari, Şanlıurfa, Viranşehir, Ceylanpınar, Şırnak, Cizre ve Silopi bölgelerine yardım tırları gönderdik. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımlar için hayırseverlerden daha fazla destek bekliyoruz. Son bir ayda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan insani yardım malzemelerini il ve ilçe temsilcilerimiz de tespit ettiğimiz binlerce mağdur aileye dağıttık. Yaptığımız bu yardımların yanı sıra ihtiyaçların tespiti ve ulaştırılması noktasında temaslarımız aralıksız devam etmektedir."

Atila, dağıtılan yardım malzemeleri arasında gıda kolileri, bebek maması, kışlık giyim, battaniye ve hijyen paketi gibi temel insani ihtiyaçların bulunduğunu aktardı.

Atila, Haleplilere yardım kampanyası çerçevesinde son bir ayda Suriyeliler için 71 tır insani yardım gönderdiklerini de sözlerine ekledi.