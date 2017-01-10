10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir Belediyesi sorunları yerinde tespit ediyor

10 Ocak 2017 Salı, 14:01

VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerini denetleyerek belediye hizmetlerindeki aksaklıkları yerinde tespit ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, yaptığı açıklamada, itfaiye teşkilatlarının yetersizliği, fatura tahsilatlarının yapılmaması, personel istihdamı gibi bir çok alanda sorun tespit ettiklerini belirtti.

Çaldıran ilçesinde Van Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğüne (VASKİ) ait bir tahsilat veznesinin bile bulunmadığını belirten Yaşar, ilçede su faturalarının tahsilatının yapılamadığını, su şebekeleri binaların altında kaldığı için arızalara müdahale edilemediğini vurguladı.

- "Gider fazla, gelir yok"

Bazı ilçelerde ise personel ve bina bulunmasına rağmen hiç tahsilat yapılmadığını kaydeden Yaşar, şu bilgileri verdi:

"Belediye olarak giderimiz fazla olmasına karşın, bir gelir elde edemiyoruz. Aynı şekilde itfaiye bakımından da çok gerilerde olduğumuzu gördük. Bilhassa kış mevsiminde suyun donma riskine karşın, itfaiye araçları genellikle boş bekletiliyor. Yangın anında büyük risklerle karşı karşıya kalıyoruz. Kadrolu itfaiyeci erlerinin yerine hizmet alımı personellerinin istihdam edilmiş olması da doğru değildir. Çalışan personelin yüzde 80'ni hizmet alımı. İlçelerin yıllardır birikmiş sorunları ilimizin büyükşehir olması ile daha gün yüzüne çıkıyor. İlçeler adeta büyükşehire devredip bu sorunlardan sıyrılmışlar. Büyükşehir öncesinde ilçe belediyeleri nasıl bir anlayışla hizmet vermişler anlamakta zorlanıyorum."

Yaşar, su şebeke hatlarının binaların altında kalmasına müsaade edilmesine de bir anlam veremediğini belirterek, buna izin veren idarecileri "Allah'a havale ettiklerini" söyledi.

Kentte ciddi bir revizyona gidilmesi gerektiğine dikkati çeken Yaşar, bahanelerin arkasına sığınmadan beklenen hizmetleri ulaştırmanın gayreti içinde olacaklarını dile getirdi.

Kar temizleme konusunda vatandaşın imdadına koşan karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Yaşar, "İlçelerimizdeki mahalle yollarının kapanmaması için zamanla yarışan ve taşımalı eğitimin verildiği güzergahları zaman geçirmeden açan ekiplerimiz, vatandaşların da takdirini kazanmıştır. Halkımızın memnuniyetini kazanmak en önemli şiarımızdır." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER

Van'da kaçak sigara operasyonu
YEREL

VAN'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU
Genel Sekreter Yaşar'dan ilçe ziyareti
YEREL

GENEL SEKRETER YAŞAR'DAN İLÇE ZİYARETİ
Van'da kaçak sigara operasyonları
YEREL

VAN'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONLARI
Van'daki terör operasyonu
YEREL

VAN'DAKİ TERÖR OPERASYONU
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
Van'a modern laboratuvar müjdesi
YEREL

VAN'A MODERN LABORATUVAR MÜJDESİ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü mesajları
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER VE İDARECİLER GÜNÜ MESAJLARI
Van'da seyyar satıcı ve dilenci operasyonu
YEREL

VAN'DA SEYYAR SATICI VE DİLENCİ OPERASYONU
Erciş'te iş yerlerinin yıkımına başlandı
YEREL

ERCİŞ'TE İŞ YERLERİNİN YIKIMINA BAŞLANDI
Başkan İlhan'dan Kaymakam Dündar'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN İLHAN'DAN KAYMAKAM DÜNDAR'A ZİYARET
Van'da üç ilaç grubuna sıkı denetim
YEREL

VAN'DA ÜÇ İLAÇ GRUBUNA SIKI DENETİM
Müdür Kırekin'den Kaymakam Doğramacı'ya ziyaret
YEREL

MÜDÜR KIREKİN'DEN KAYMAKAM DOĞRAMACI'YA ZİYARET
Yatak odasındaki gizli bölümde kaçak sigara bulundu
YEREL

YATAK ODASINDAKİ GİZLİ BÖLÜMDE KAÇAK SİGARA BULUNDU
Batıdan doğuya &quot;sevgi paketi&quot;
YEREL

BATIDAN DOĞUYA "SEVGİ PAKETİ"
Yerel marketten müşterilerine 1001 hediye
YEREL

YEREL MARKETTEN MÜŞTERİLERİNE 1001 HEDİYE
Van'da Hafif Raylı Sistem Projesi
YEREL

VAN'DA HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ
Engelli öğrenciye tekerlekli sandalye
YEREL

ENGELLİ ÖĞRENCİYE TEKERLEKLİ SANDALYE
Van'da KHK ile işletmeler aktif hale geliyor
YEREL

VAN'DA KHK İLE İŞLETMELER AKTİF HALE GELİYOR