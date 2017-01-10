Büyükşehir Belediyesi sorunları yerinde tespit ediyor

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VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerini denetleyerek belediye hizmetlerindeki aksaklıkları yerinde tespit ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, yaptığı açıklamada, itfaiye teşkilatlarının yetersizliği, fatura tahsilatlarının yapılmaması, personel istihdamı gibi bir çok alanda sorun tespit ettiklerini belirtti.

Çaldıran ilçesinde Van Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğüne (VASKİ) ait bir tahsilat veznesinin bile bulunmadığını belirten Yaşar, ilçede su faturalarının tahsilatının yapılamadığını, su şebekeleri binaların altında kaldığı için arızalara müdahale edilemediğini vurguladı.

- "Gider fazla, gelir yok"

Bazı ilçelerde ise personel ve bina bulunmasına rağmen hiç tahsilat yapılmadığını kaydeden Yaşar, şu bilgileri verdi:

"Belediye olarak giderimiz fazla olmasına karşın, bir gelir elde edemiyoruz. Aynı şekilde itfaiye bakımından da çok gerilerde olduğumuzu gördük. Bilhassa kış mevsiminde suyun donma riskine karşın, itfaiye araçları genellikle boş bekletiliyor. Yangın anında büyük risklerle karşı karşıya kalıyoruz. Kadrolu itfaiyeci erlerinin yerine hizmet alımı personellerinin istihdam edilmiş olması da doğru değildir. Çalışan personelin yüzde 80'ni hizmet alımı. İlçelerin yıllardır birikmiş sorunları ilimizin büyükşehir olması ile daha gün yüzüne çıkıyor. İlçeler adeta büyükşehire devredip bu sorunlardan sıyrılmışlar. Büyükşehir öncesinde ilçe belediyeleri nasıl bir anlayışla hizmet vermişler anlamakta zorlanıyorum."

Yaşar, su şebeke hatlarının binaların altında kalmasına müsaade edilmesine de bir anlam veremediğini belirterek, buna izin veren idarecileri "Allah'a havale ettiklerini" söyledi.

Kentte ciddi bir revizyona gidilmesi gerektiğine dikkati çeken Yaşar, bahanelerin arkasına sığınmadan beklenen hizmetleri ulaştırmanın gayreti içinde olacaklarını dile getirdi.

Kar temizleme konusunda vatandaşın imdadına koşan karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Yaşar, "İlçelerimizdeki mahalle yollarının kapanmaması için zamanla yarışan ve taşımalı eğitimin verildiği güzergahları zaman geçirmeden açan ekiplerimiz, vatandaşların da takdirini kazanmıştır. Halkımızın memnuniyetini kazanmak en önemli şiarımızdır." diye konuştu.