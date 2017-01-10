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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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9. Büyükelçiler Konferansı

10 Ocak 2017 Salı, 14:03

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Başından beri Suriye'nin bu noktaya gelmesinin temel nedenlerinden birisi, Batı dünyasının ve özellikle Obama yönetiminin elinde herhangi bir barış planının olmaması, Suriye'de Esad rejiminin nasıl dizginleneceği ve nasıl bertaraf edileceğine ilişkin bir programının bulunmamasıdır." dedi.

Kurtulmuş, Dışişleri Bakanlığınca JW Marriott Otel'de düzenlenen, 9. Büyükelçiler Konferansı'nda, büyükelçilere hitap etti.

Batı dünyasının uzun yıllar "Doğu doğudur, Batı batıdır. Bu ikisi hiçbir zaman bir araya gelmez" anlayışı içerisinde yaşadığını aktaran Kurtulmuş, bunun Batı'nın sorunları, Doğu ile oturup paylaşmak, sorunların çözümü için bazı perspektifler geliştirmek yerine Doğu'yu inkar ve ihmal etmesine, Doğu'da ortaya çıkan sorunları kendisiyle ilgili görmemesine neden olduğunu söyledi.

Küreleşen ve sınırların öneminin kalmadığı bir dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir bölgenin, hiçbir grubun kendisini dünyadaki gelişmelerden uzak, azade görmesinin ve kendisini soyutlayabilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Afrika'daki bir açlık, kıtlık ya da bir çatışma, hiç şüphesiz dünyanın pek çok yerindeki ülkeleri de birebir ilgilendiriyor. Tamamıyla Batı dışında ortaya çıkan sorunların hepsi, küresel sorunlar halini alıyor. Ayrıca artık sınırların hiçbir öneminin kalmadığı bir dünyadan bahsediyoruz. Sosyal medyanın ve yüksek teknolojilerin kullanılmasıyla dünyanın neresinde ne olduysa birkaç dakika içerisinde dünyanın ta öbür ucunda hissediliyor, sonuçları alınmaya başlanıyor. Dolayısıyla fiziki olarak sınırları kapatmak mümkün olmadığı gibi bu anlamda iletişim bakımından da dünyanın bir tarafının diğerine kendisini kapatması mümkün değildir. Ayrıca, 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' demeye, kimsenin ne ifade etmeye cesareti olmalı ne de kimsenin böyle bir şansı olduğunu zannetmiyorum. Artık bir yerde, bir yılan ortaya çıkıyorsa bu yılan dünyanın her yerindeki insanlara zarar verebiliyor. Ayrıca hiç kimsenin, Batı toplumlarında bir diğerine artık öteki, bu bana karışmaz diye görmesi mümkün değildir. Özellikle küresel terörün bu kadar büyük bir tehdit halini aldığı günümüzde Batı toplumlarında hem de tam da kendilerinden olan hatta ikinci, üçüncü nesil o ülkenin vatandaşı olanların, nasıl terör gruplarıyla iş birliği içerisinde olduğu, nasıl küresel terör ağının bir parçası haline geldiği aşikardır. Dolayısıyla kapımızı kapatıp, 'öteki, bize ait olmayan' diyerek hiç kimsenin bir diğerini uzaklaştırması, görmezlikten gelmesi mümkün değildir."

Kurtulmuş, özellikle iki küresel tehdit üzerinden herkesin gözünü açması, herkesin bu küresel tehditlerin sebeplerini ortadan kaldıracak çalışmalar üzerine odaklanması gerektiğine dikkati çekti. Bunlardan birinin küresel göç, diğerinin de küresel terördür olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Artık Suriye'de olan sadece Suriye'de kalmıyor. Somali'de olan, Irak'ta olan buralarda kalmıyor. Buralardaki bütün gelişmeler önce yakın coğrafyalarını, ardından bütün dünyayı ve bu olaylara karşı duyarsız kalan, çözüm üretmekte fevkalade başarısız kalan Batı dünyasını da etkiliyor." dedi.

Suriye krizini "açık bir kriz" olarak niteleyen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Suriye meselesi uzun yıllar boyunca önce iç savaş, arkasından son üç yılı da vekalet savaşı olarak geçmiş küresel bir sorun halindedir. Ancak Suriye meselesi, şimdi oradaki terör örgütleri üzerinden dünyanın her tarafına ulaşabilen bir büyük küresel tehdit, bir küresel sorun kaynağı haline gelmiştir. Bu sorunun çözülebilmesi için, bu sorunun temel nedenlerinin ortadan kaldırılması üzerine fikir yormamız lazım."

- "Batılı ülkelerce söylenecek dostluk sözlerine itimatları kalmamıştır"

Kurtulmuş, Suriye ve benzeri krizlerin ortaya çıkmasında üç temel nedenin etkili olduğunu vurgulayarak, "Bunlardan birincisi, bu ülkelerdeki antidemokratik despot, insan haklarını hiçe sayan, zalim rejimlerin uzun yıllar boyunca iş başında kalması ve halkına nefes aldırmamasıdır. Bütün bunların sonucu olarak ortaya çıkan siyasi istikrarsızlıkla halkların büyük çoğunluğunun kendilerini yönetimin içerisinde görebilecekleri bir imkana kavuşamamış olmalarıdır." diye konuştu.

Yüksek düzeyli ekonomik eşitsizlikler, gelir dağılımı, toplumun geniş kısmının ekonomik süreçlerin içerisinde yer almamasının krizlerin ikinci nedeni olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Üçüncü temel neden ise askeri işgaller, yabancı müdahaleler ve bu müdahaleler üzerinden ortaya çıkan çok büyük siyasi kaoslar ve türbülanslardır. Şimdi bunları görmeden sadece 'Suriye'de filanca örgüt var, filanca örgütler Suriye'ye yerleşti' diyerek bakmak, Suriye sorununun çözümüne hiçbir katkı sağlamayacaktır. Ayrıca Batı dünyasının yıllar boyunca süren çifte standartlı ve iki yüzlü davranışları da bu halkların tamamıyla kendilerini dışlanmış hissetmelerine büyük neden olmuştur. Bugün teröre karşı iş birliği sözleri etrafında konuşanlar, önce dönüp geçmişlerindeki bu ülkelerin, ülkelerini teröre boğan diktatörlerin, o eli kanlı hainlerin, katillerin nasıl iş birliği içerisinde ağırlandıklarını, onların halklarından kaçırdıkları ekonomik imkanların Batılı güçler ve şirketler tarafından sömürülmesi pahasına bu ülkelerin insanlarının nasıl baskı altında tutulmalarına göz yumulduğunu hatırlamamız lazım. Bu bölgelerin insanlarının hemen hemen hiçbirisinin bu anlamda Batılı ülkeler tarafından söylenecek dostluk sözlerine itimatı kalmamıştır."

Ülkelerin işgalleri, iktisadi ve siyasi türbülanslar, beraberinde ortaya çıkan kaos ve krizlerin, aynı zamanda çok açık bir şekilde göç sorununu da küresel hale getirdiğini anımsatan Kurtulmuş, "Artık bu coğrafyanın insanları sadece siyasi sebeplerle değil ayakta kalabilmek, çoluk çocuğunu hiç olmazsa bir lokma ekmek, bir bardak temiz su içebilecek bir geleceğe taşımak için her türlü zorluğu göze alıyorlar." dedi.

- "Değil sınırlarını tel örgülerle örmek, gök kubbelerini, çelikten kubbelerle örtseler bile"

Kurtulmuş, dünyada yeni bir küresel dil, yeni bir siyasal paradigma inşa edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aksi taktirde bir taraftan uluslararası göç, küresel göç, yasadışı göç diğer taraftan sürekli artan ve geliştirilen uluslararası terörizm, dünyanın başına bela olmaya devam edecektir. Batı ülkeleri, değil sınırlarını tel örgülerle örmek, gök kubbelerini, çelikten kubbelerle örtseler bile ne terörün tehlikesinden ne de küresel göçün tehdidinden kurtulamayacaklardır. Onun için hep beraber, bütün dünyada bu barış dilini yeniden inşa etmek, yeniden ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Batı'nın iki yüzlülükleri, tutarsızlıkları. İşte Suriye politikası. Başından beri Suriye'nin bu noktaya gelmesinin temel nedenlerinden birisi, Batı dünyasının ve özellikle Obama yönetiminin elinde herhangi bir barış planının olmaması, Suriye'de Esad rejiminin nasıl dizginleneceği ve nasıl bertaraf edileceğine ilişkin bir programının bulunmamasıdır. Ardından vekalet savaşları üzerinden yeni bir küresel savaş şeklinde ortaya çıkan bu savaşlara destek olan büyük güçlerin geldikleri nokta da ortadadır."

"Nasıl olsa biz işin içerisinde değiliz, biz askerlerimizi kaybetmiyoruz, hiç olmazsa desteklediğimiz bu terör grupları üzerinden bölgesel çıkarlarımızı maksimize edecek birtakım politikalar uygulayalım" diyenlerin, başlarına ne büyük bir bela sardıklarının farkında olmaları gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, vekalet savaşlarında kullanılan bu kirli araçların dönüp, bu araçları kullananları da vuracağını söyledi.

Kurtulmuş, "Birtakım terör örgütleri üzerinden, vekalet savaşları üzerinden sorunu çözer ve güç devşiririz" demek, küresel göçü ve küresel terörü sadece dönemsel bir tehdit olarak algılamak yerine, sorunları düşünmek ve ortadan kaldırmak mecburiyeti bulunduğunu dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "On yıllar boyunca diktatörleri destekleyerek ülkelerin gelir kaynaklarını, küresel şirketlerin eline peşkeş çekenler ne büyük bir yanlışlık içerisinde olduklarını görmek mecburiyetindedirler. Bu çerçevede inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'nin de dünyada yeni bir küresel barış perspektifine önemli katkıları olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

(Sürecek)

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(KAYMAKAMLARA HİTABEN) EĞER GÖREV YAPTIĞINIZ YÖRELERDE TERÖR ÖRGÜTLERİ TABAN BULUYORSA, ÖYLE VEYA BÖYLE ORADAN BİR TERÖRİSTİN ÇIKIP SİLAHINI SİZE VE BU ÜLKEDEKİ HERHANGİ BİR MASUMA DOĞRULTMASI, UNUTMAYIN, KAÇINILMAZDIR. BU BAKIMDAN İŞİMİZİ SAVSAKLAMA, HATA YAPMA, GAFLETE DÜŞME, REHAVETE KAPILMA HAKKIMIZ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLMEMİZ LAZIM. HANİ 'MİLLİ SEFERBERLİK' DİYORUM YA, İŞTE BU ÇAĞRIMIN EN BAŞTA GELEN MUHATAPLARI SİZLERSİNİZ. SİZLER, BU MİLLİ SEFERBERLİĞİN EN ÖNEMLİ PLANLAYICISI VE UYGULAYICISI OLARAK ARAZİDESİNİZ."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Terör örgütleri) Hepsi de ülkemizin ve milletimizin düşmanıdır. Hepsi de gözünü kan bürümüş, ellerine fırsat geçtiğinde devletimizi yok etmeye ant içmiş, zihinlerini ve bedenlerini kiraya vermiş katiller güruhudur. Bu örgütler, yıllardır kullananları, sosyolojik tabanlarını oluşturan kesimleri dahi dehşete düşüren kan dökücülükleriyle çağımızın barbarları durumundadır.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(TERÖR ÖRGÜTLERİ) HEPSİ DE ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN DÜŞMANIDIR. HEPSİ DE GÖZÜNÜ KAN BÜRÜMÜŞ, ELLERİNE FIRSAT GEÇTİĞİNDE DEVLETİMİZİ YOK ETMEYE ANT İÇMİŞ, ZİHİNLERİNİ VE BEDENLERİNİ KİRAYA VERMİŞ KATİLLER GÜRUHUDUR. BU ÖRGÜTLER, YILLARDIR KULLANANLARI, SOSYOLOJİK TABANLARINI OLUŞTURAN KESİMLERİ DAHİ DEHŞETE DÜŞÜREN KAN DÖKÜCÜLÜKLERİYLE ÇAĞIMIZIN BARBARLARI DURUMUNDADIR."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Gerek FETÖ gerekse bölücü örgütlerin devlete sızmış elemanları sebebiyle yaşanın sıkıntılara karşı da dikkatli olmalıyız. Terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin devletten temizlenmesi en az silah kullanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi kadar önemlidir. Çünkü, birinin desteği olmadan ötekinin hareket alanı elde edebilmesi mümkün değildir.&quot;
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GEREK FETÖ GEREKSE BÖLÜCÜ ÖRGÜTLERİN DEVLETE SIZMIŞ ELEMANLARI SEBEBİYLE YAŞANIN SIKINTILARA KARŞI DA DİKKATLİ OLMALIYIZ. TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLTİSAKLI KİŞİLERİN DEVLETTEN TEMİZLENMESİ EN AZ SİLAH KULLANAN TERÖRİSTLERİN ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ KADAR ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ, BİRİNİN DESTEĞİ OLMADAN ÖTEKİNİN HAREKET ALANI ELDE EDEBİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR."
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "TÜRKİYE, TERÖRLE MÜCADELESİNİ VE BUNUN İÇİN BÖLGESİNDE TÜM OPERASYONLARI TEK BAŞINA, KENDİ İMKANLARIYLA VE KENDİ EVLATLARIYLA YÜRÜTMEK MECBURİYETİNDEDİR. BU DURUMU ANLAMAYAN VEYA BUNA KARŞI ÇIKAN, HAKİKATLERE GÖZÜNÜ KAPATIYOR DEMEKTİR. DOSTLUK, MÜTTEFİKLİK, İYİ İLİŞKİLER, DAYANIŞMA, İŞBİRLİĞİ GİBİ HUSUSLAR ANCAK SİZ GÜÇLÜYSENİZ BİR KARŞILIK BULUYOR, YOKSA İNANIN SÖZDEN İBARET KALIYOR. BUNUN İÇİN TÜRKİYE OLARAK GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ, ÜLKE OLARAK GÜÇLÜ OLMALIYIZ, HÜKÜMET OLARAK GÜÇLÜ OLMALIYIZ."
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