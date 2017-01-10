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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu'da temel kazısında top mermisi bulundu

10 Ocak 2017 Salı, 14:03

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bir binanın temel kazısı sırasında bulunan top mermisi imha edildi.

Bucak Mahallesi'ndeki bir inşaatın temel kazısı çalışmaları sırasında işçiler tarafından top mermisi bulundu.

İşçilerin durumu bildirmesinin ardından olay yerine gelen emniyet güçleri, yaptıkları incelemenin ardından 1890-1900 dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisini imha etti.

Ordu Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, inşaat temeli kazı çalışması sırasında iş makinesi tarafından toprak içinden top mermisi çıktığının bildirilmesi üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

İnceleme sonucunda 1890-1900 yıllarına ait olduğu değerlendirilen, üzerinde harf ve rakam bulunmayan ve menşesi belli olmayan top mermisinin, 60 santimetre uzunluğunda olduğunun anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Mühimmatın bulundurulması ve muhafazası can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gerekli emniyet tedbirleri alınarak top mermisi imha edilmiş, mühimmatın emsalleriyle eş değerde patladığı görülmüş, imha neticesinde çevrede herhangi bir can ve mal kaybı oluşmamıştır." ifadelerine yer verildi.


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