Sakarya'da DEAŞ operasyonu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 Iraklı gözaltına alındı. Aramalarda bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların işlemleri devam ediyor.