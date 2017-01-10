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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'da FETÖ/PDY davası

10 Ocak 2017 Salı, 14:09

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan 15'i tutuklu 37 adliye personelinin yargılanmalarına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Nuri Yoldaş, Burak Altıntaş, Mikail Karaüce, İlyas Tülek, Muhammet Enes Peker, Ersin Kavlak, İsmail Kanadaşı, Furkan Doğanay, Ahmet Usta, İbrahim Gülbahar, Hayrullah İvgin, Halil İbrahim Kazan, Adem Kara, Fatih Oğuz ve Recep Yalçınoğlu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklardan 21'i salonda hazır bulunurken, bir sanık ise duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.

Sanıklardan Mehmet Nuri Yoldaş, ByLock kullanmadığını, gizli tanığın beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını savunarak, gizli tanığın FETÖ/PDY üyesi olma ihtimalinin kuvvetli olduğunu öne sürdü.

Burak Altıntaş da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, katiplik sınavına 7 kez girdiğini, birçok kez mülakatlarda elendiğini, kesinlikle bir cemaat ya da kişi referansına ihtiyacının olmadığını söyledi.

Diğer sanıklar da ByLock kullanmadıklarını, terör örgütü ile bir bağlantılarının olmadığını iddia ederek, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Burak Altıntaş, İlyas Tülek, İsmail Kanadaşı, Ahmet Usta, İbrahim Gülbahar, Halil İbrahim Kazan, Adem Kara, Fatih Oğuz ve Recep Yalçınoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağı ve pazartesi, çarşamba ile cuma günleri bağlı bulundukları kolluk birimine imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine karar verdi.

Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilip duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla haklarında dava açılan sanıkların 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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