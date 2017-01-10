Giresunspor'da transfer devam edecek

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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un başkanı Mustafa Bozbağ, Giresunspor'da transferin bitmeyeceğini belirterek, "Bize katkı sağlayacak herhangi bir futbolcuyu, her an transfer edebiliriz." dedi.

Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci bölümünde iyi bir Giresunspor izletmek için çalıştıklarını söyledi.

İlk yarıyı istedikleri gibi bitiremediklerini dile getiren Bozbağ, "Ümidimiz ikinci yarıyı başarılı şekilde geçirmek ve hedeflediğimiz yöne doğru ilerlemek. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Antalya kampını verimli geçiriyoruz. İnşallah her şey güzel olacak." diye konuştu.

Başkan Bozbağ, takımda uygun gördükleri yerlere transfer yaptıklarını belirterek, "Uygun görürsek yine transfer yapabiliriz. Giresunspor'da transfer bitmez. Bize katkı sağlayacak herhangi bir futbolcuyu, her an transfer edebiliriz." ifadelerini kullandı.



