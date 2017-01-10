Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması

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SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında iş adamı, öğrenci ve ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkez, Çarşamba ve Terme ilçeleri ile Ankara ve Kırklareli'de 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında iş adamı, öğrenci ve ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu zanlılar S.B, A.E, C.G, M.E, İ.E, A.Ü, M.B, A.K, C.P, Ö.E, F.E, İ.K, G.K, E.A, M.M, S.E, E.B, A.I, C.B, M.E. ve G.G. gözaltına alındı.

Kimi zanlıların Bank Asya'daki hesaplarının incelendiği, bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, terör örgütüne "himmet" adı altında maddi destekte bulundukları ve toplantılarına katıldıkları iddia edildi.

Soruşturmanın devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

