Yurtta kış

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MANİSA (AA) - Manisa'nın 10 ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra eğitime ara verildiği bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkili olduğu Şehzadeler, Yunusemre, Ahmetli, Gördes, Turgutlu, Gölmarmara, Kırkağaç, Kula, Soma, Demirci ilçelerindeki tüm okullar öğleden sonra tatil edildi.

Ayrıca, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı olan kamu görevlileri ise 1,5 gün idari sayılacak.

- Okulun bahçesindeki gölgelik çöktü

Şehzadeler ilçesindeki Akşemsettin İlköğretim Okulu'nun bahçesindeki gölgelik, biriken kar nedeniyle çöktü.

Gölgeliğin öğrencilerin derste olduğu sırada çöktüğü bildirildi.







