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ANKARA (AA) - Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) Genel Başkanı Hamdi Ateş, başta Anadolu Ajansı olmak üzere medya kuruluşlarının tamamına yakınının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı demokrasiye sahip çıktığını belirterek, "Terör odaklarının her gün farklı bir senaryoyla karşımıza çıktığı bu önemli süreçte de basın mensupları sergilediği tutumla ülkedeki birlik ve beraberlik için katkı sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

Ateş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Demokrasinin temel taşlarından biri olan basının, düşünce, anlatım ve haber alma özgürlüğünün en etkili aracı olduğuna dikkati çeken Ateş, "Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsız, objektif, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazeteci arkadaşlarımız, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak, milletin vicdanına ses olmaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gazeteciliğin çok büyük fedakarlık isteyen önemli bir meslek olduğuna işaret eden Ateş, gazetecilerin toplumu bir taraftan gelişen olaylar karşısında aydınlatırken, bir taraftan da halkın talep ve beklentilerini yansıttığını ifade etti.

Gazetecilerin önemli bir kamu görevi yerine getirdiğini vurgulayan Ateş, şunları kaydetti:

"Bu anlamda Anadolu Ajansı başta olmak medya kuruluşlarının tamamına yakını, 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişimine karşı basının gücünü ortaya koymuş ve Türk halkı gibi demokrasisine sahip çıkmıştır. Terör odaklarının her gün farklı bir senaryoyla karşımıza çıktığı bu önemli süreçte de basın mensupları sergilediği tutumla ülkedeki birlik ve beraberlik için katkı sağlamalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin her köşesinde özveri ile görevlerini sürdürmeye çalışan değerli basınımızın daha güzel şartlarda halkımızı bilgilendirmesi adına 2017 yılının umut verici olmasını temenni ediyorum. Tüm meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, sağlık ve başarılar diliyorum."