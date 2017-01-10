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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Başbakan Yıldırım: "Dostumuz, müttefikimiz Avrupa, terör örgütleri arasında ayrım yapıyor. ...

10 Ocak 2017 Salı, 14:36
Başbakan Yıldırım: "Dostumuz, müttefikimiz Avrupa, terör örgütleri arasında ayrım yapıyor. PKK'ya gelince müsamahakar, DEAŞ'a gelince müsamahakar değil. Terör örgütlerinin birini diğerine tercih etmek insanlığa, dünya barışına yapılabilecek en büyük ihanettir."

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YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "AVRUPA ÜLKELERİNE ALINGANLIĞIMIZ ŞUDUR, FETÖ DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA YÜKSEK BİR SESLE KINAMAK YERİNE 'YA, DARBECİLERİ FAZLA HIRPALAMAYIN' DEMELERİ BİZİM KANIMIZA DOKUNDU. BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ. ÖNCE DARBEYİ HİÇ TEREDDÜDE MAHAL BIRAKMADAN KINAYACAKSINIZ, SONRA DA TÜRKİYE'NİN BİR HUKUK DEVLETİ OLDUĞUNA SONUNA KADAR İNANACAKSINIZ. HUKUK DERSİNE TÜRKİYE'NİN İHTİYACI YOK, TÜRKİYE KENDİ HUKUKUNU ÜNİVERSAL ŞARTLAR NEYİ GEREKTİRİYORSA AYNI ŞEKİLDE UYGULAR."
Başbakan Yıldırım: &quot;(Kıbrıs müzakereleri) Her şeyin teminat altına alınması lazım. Teminat da Türk tarafı için Türkiye, Rum tarafı için de Yunanistandır. O bakımdan, buradaki görüşmelerin adil ve kalıcı bir barışı birlikte, iki federasyonlu bir devletin dönüşümlü başkanlığı oluşturacak şekilde tesis ederek sürdürülmesi en büyük dileğimizdir. Bunun için katkı sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Tabii burada Avrupa Birliği geçen sefer olduğu gibi işin kenarında durmamalı. 2004'teki işte, Kıbrıs Türk tarafına kazık attılar. 'Bu sefer aynı şeyi yapmayın' dedik. Eğer burada bir çözüm olacaksa, Türk tarafı, Rum tarafı, Birliğin aynı anda üyesi olacaksa bu dörtlü özgürlükten taviz verilmemesi lazım.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(KIBRIS MÜZAKERELERİ) HER ŞEYİN TEMİNAT ALTINA ALINMASI LAZIM. TEMİNAT DA TÜRK TARAFI İÇİN TÜRKİYE, RUM TARAFI İÇİN DE YUNANİSTANDIR. O BAKIMDAN, BURADAKİ GÖRÜŞMELERİN ADİL VE KALICI BİR BARIŞI BİRLİKTE, İKİ FEDERASYONLU BİR DEVLETİN DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIĞI OLUŞTURACAK ŞEKİLDE TESİS EDEREK SÜRDÜRÜLMESİ EN BÜYÜK DİLEĞİMİZDİR. BUNUN İÇİN KATKI SAĞLADIK, SAĞLAMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ. TABİİ BURADA AVRUPA BİRLİĞİ GEÇEN SEFER OLDUĞU GİBİ İŞİN KENARINDA DURMAMALI. 2004'TEKİ İŞTE, KIBRIS TÜRK TARAFINA KAZIK ATTILAR. 'BU SEFER AYNI ŞEYİ YAPMAYIN' DEDİK. EĞER BURADA BİR ÇÖZÜM OLACAKSA, TÜRK TARAFI, RUM TARAFI, BİRLİĞİN AYNI ANDA ÜYESİ OLACAKSA BU DÖRTLÜ ÖZGÜRLÜKTEN TAVİZ VERİLMEMESİ LAZIM."
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Başbakan Yıldırım: &quot;(Kıbrıs görüşmeleri) Alınan birtakım mesafeler, anlaşılan konular var. Türkiye'yi ilgilendiren tarafı da bu işin var. Ada'da adil, eşit bir yönetişim sistemi garanti altına alınmalıdır. Sadece toplumların birbirine güvenleri yetmez. Geçmiş dönemlerde yaşanan acı tecrübelerin ışığında her şeyin teminat altına alınması lazım.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM: "(KIBRIS GÖRÜŞMELERİ) ALINAN BİRTAKIM MESAFELER, ANLAŞILAN KONULAR VAR. TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİREN TARAFI DA BU İŞİN VAR. ADA'DA ADİL, EŞİT BİR YÖNETİŞİM SİSTEMİ GARANTİ ALTINA ALINMALIDIR. SADECE TOPLUMLARIN BİRBİRİNE GÜVENLERİ YETMEZ. GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YAŞANAN ACI TECRÜBELERİN IŞIĞINDA HER ŞEYİN TEMİNAT ALTINA ALINMASI LAZIM."
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Başbakan Yıldırım: &quot;Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Eğer Türkiye güvenli olmazsa Avrupa da hiç güvenli olmaz.&quot;
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BAŞBAKAN YILDIRIM: "AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DEN BAŞLAR. EĞER TÜRKİYE GÜVENLİ OLMAZSA AVRUPA DA HİÇ GÜVENLİ OLMAZ."

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