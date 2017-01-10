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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Artık yemeklerden sokak hayvanları nasipleniyor

10 Ocak 2017 Salı, 14:41
Artık yemeklerden sokak hayvanları nasipleniyor

ZONGULDAK (AA) - Alaplı Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yemek fabrikası, pastane ve lokantalardan artan yemekleri toplayarak besleme noktaları ve hayvan barınma evine bırakıyor.

Belediye Başkanı Nuri Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli bölgelerine ve hayvan barınma evine yemek bıraktıklarını söyledi.

Özellikle soğuk kış günlerinde hayvanlara karşı daha hassas olunması gerektiğini ifade eden Tekin, "Soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta problem yaşadıklarından, hayvanların da yaşama hakkı olduğunu unutmayarak yiyecek ve içecek yardımında bulunmalıyız. Belediye olarak İlçemizde yemekhane, lokanta ve pastanelerden topladığımız artık yemekleri Temizlik İşleri ekiplerimiz hayvan barınma evi ve mahallelerde oluşturduğumuz besleme noktalarına bırakarak besliyorlar." diye konuştu.

Tekin, vatandaşların da evde bulunan karton, strafor ve koli bantları ile basit kedi ve köpek evleri yapabileceğine dikkati çekerek, "Yine evimizde artan ekmekler ve ekmek kırıntıları ile çevremizdeki kuşları besleyebiliriz. Bayat ekmekleri ve kırıntıları camımızın önüne, balkonlara ve kuşların ulaşabileceği açık alanlara koyarak beslenmelerini sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

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