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ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Türkiye'nin taş kömürüne ihtiyacı var. Vatandaştan dolarlarını bozması istenen şu dönemde, Türkiye'nin taş kömürü için dışarıya verilecek parası yok." dedi.

Demirci, sendikada düzenlenen GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2017'nin ilk saatlerinde yapılan silahlı saldırıların, terörün devam edeceğini gösterdiğini savunarak, şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne (MTA) işçi alınması için çalışmalarının süreceğini ifade eden Demirci, "Özellikle iktidar partisi milletvekillerinin bir araya gelerek mücadelemize katkı vermelerini bekliyoruz. Türkiye'nin taşkömürüne ihtiyacı var. Vatandaştan dolarlarını bozması istenen şu dönemde, Türkiye'nin taşkömürü için dışarıya verilecek parası yok. Kömürümüz var, çalışacak insanımız var, imkanımız var, ancak siyasi irade yok." diye konuştu.

"TTK, Türkiye için bir şanstır." diyen Demirci, "İktidar partisi milletvekilleri de bunu Ankara'da anlatmalıdır. Zonguldak-Bartın-Karabük halkı olarak biz anlatmanın bir yolunu mutlaka bulacağız. 2017'nin Zonguldak'a ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün aynı zamanda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Değerli basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Demirci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla pasta keserek, onlara karanfil hediye etti.