Kocaeli'nin aralık ihracatında "rekor" artış

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kentin geçen yılın aralık ayındaki ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarak 2,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli'deki gümrüklerin verilerine göre aralık ayında Kocaeli'den 2,2 milyar dolar ihracat ve 3,9 milyar ithalat yapıldığını belirterek, ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52, ithalatın da yüzde 5,2 arttığını kaydetti.

Aralık ayında Kocaeli'nin ihracatında rekor artış yaşandığını vurgulayan Zeytinoğlu, "Aralık ayında Türkiye ihracatının altıda biri ilimizden gerçekleşti. 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomideki olumsuz etkilerini ihracatla aşmaya çalıştık. Elektrik kesintileri bile hızımızı kesmedi. Kocaeli sanayicisini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, Kocaeli'nin ihracatının 2 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkmasını memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun süreklilik kazanmasını arzu ettiklerini aktararak, Kocaeli'nin 2016 yılında Türkiye'nin dış ticaretine yüzde 17,3'lük katkı sağladığını, Türkiye ihracatının yüzde 12,9'unun, ithalatının da yüzde 21'inin Kocaeli'den yapıldığı bilgisini verdi.