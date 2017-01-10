Hazine 2 milyar lira borçlandı

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ANKARA (AA) - Hazine, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde piyasaya toplam 2 milyar 48,4 milyon lira borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı, 9 yıl (3290 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,35 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede reel basit faiz yüzde 2,78, reel bileşik faiz yüzde 2,8 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 151 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 930 milyon lira, net satış 998,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 320 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 18 milyar 251,1 milyon lira teklif geldi ve 730 milyon lira satış yapıldı.

Hazine, böylece piyasaya toplam 2 milyar 48,4 milyon lira borçlandı.