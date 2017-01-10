Tedavisi yapılan kızıl şahin doğaya bırakıldı

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ANTALYA (AA) - Alanya ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı.

Vatandaşların Tosmur Mahallesi'nde yaralı kızıl şahin bulunduğu ihbarı üzerine Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri harekete geçti. Yaralı kızıl şahin alınarak Alanya Belediyesi veteriner ekiplerine tedavi için teslim edildi.

Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar mühendisi Mevlüt Kodal, şahinin 20 gündür tedavisinin yapıldığını belirterek, "Saçma yarası giderilen şahini, kırsal alanda doğaya saldık." dedi.

Türkiye'nin de imzaladığı Avrupa Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi kapsamında kızıl şahinin koruma altında bulunan bir kuş türü olduğunu aktaran Kodal, "Vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak istiyorum, şahin avı hiçbir şekilde serbest değildir. Ava çıkanların öldürme amaçlı olarak kızıl şahine ateş etmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Alanya Belediyesi Veteriner Müdürü Ali Yavuz da yaralı şahinin 10 gün içerisinde tedavisinin tamamlandığını dile getirerek, "Kuşa yapılan ilk müdahalede kanatlarında saçma izlerinin bulunduğu gördük. 10 günlük tedavisinin ardından iyileşen kuşun uçması için rehabilite çalışmalarına başladık. Kuş tamamen iyileştiği için doğaya bırakmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.