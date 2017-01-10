Kayserispor'dan borçla ilgili açıklama

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KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un, 31 Ocak'a kadar 10-12 milyon lira civarındaki borcunu ödediği takdirde kadrosuna kattığı yeni futbolculara lisans çıkartma hakkı elde edeceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kayserispor'un uzun bir süredir idari ve maddi sorunlar yaşadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu duruma tahammül edemeyen şehrimiz, yöneticilerimiz ve bu konuda taşın altına elini sokmayı kabul eden diğer Kayseri sevdalılarının çalışmaları sonucu idari kriz sonlandırılmış, Kayserispor'un büyüklüğüne yakışan bir teknik kadro ile anlaşılmıştır. Kadromuzda bulunan futbolcu grubu ile görüşülmüş, yapılan ödeme ve motivasyonlarla kampın huzurlu ve aktif bir şekilde devam etmesi sağlanmıştır. İkinci yarı hazırlıklarıyla takımımızı bulunduğu durumdan bir an önce yukarılara taşıyacak 4-5 futbolcu takviyesi konusunda da ciddi çalışmalar yapılmış ve gerek diğer kulüplerle iyi ilişkiler, gerekse futbolcuların profesyonel tercihleri sonucu bu transferlerde bitme aşamasına gelmiştir. Alınması düşünülen ve transferleri son aşamaya gelen bu oyuncuların bonservis ve futbolcu ödemeleri konusundaki sıkıntıları da büyük ölçüde aşılmıştır."

Bu aşamada yeni transferler yapıp, lisans çıkarabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) bulunan ve geçmiş 3-4 yıldan bu yana devam eden bazı dava dosyalarının, kulübün önüne engel olarak çıktığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halen TFF'de futbol ailesini ilgilendiren 23 milyon lira bedelli 31 dosya, FIFA ve CAS'ta 13 milyon lira bedelli 10 dosya, diğer ve ilave 11 milyon lira bedelli 9 dosya olmak üzere toplam 47 milyon lira kesinleşmiş ve takipte 50 dava bulunmaktadır. Bu davalardan futbol ailesini ilgilendiren ve transfer yapmaya engel 13 dosya kesinleşmiş ve bunların toplam karşılığı 10-12 milyon liradır. Yakın gelecekte ise 10 milyon liralık risk bulunmakta, 25 milyon liralık dosyalar ise önümüzdeki sezonlarda gündeme gelebilecektir. Özetle, sadece federasyonda olan ve kulübümüze direkt bir katkısı olmayacak yaklaşık 47 milyon liralık dava dosyalarından 10-12 milyon liralık bölümünün 31 Ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi durumunda yeni oyuncularımıza lisans çıkarma konusunda da bir engel kalmayacaktır."





- "Kayseri ve Kayserispor, problemleri çözecek güce sahiptir"





Geçmiş yıllardan gelen ve anlaşma yoluna gidilmeden direkt alacak olarak kazanılan bu bedellerin ödenmesi konusunda her türlü girişimin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Mevcut futbolcularımıza da geçmişten kalan veya sezon sonuna kadar ödenmesi gereken 30 milyon lira civarı bir ödemenin bulunması ve kulübümüzün 2017 sezon sonuna kadar tüm alacaklarının temlikli oluşu da düşünülüp, futbolcu dışı borçların da tahmini olarak buna eklenmesi herhalde tabloyu daha net olarak ortaya koyacaktır. Buna rağmen, yukarıda da izah edildiği üzere Kayseri ve Kayserispor, bütün bu problemleri çözecek güce sahiptir. Geçtiğimiz yıllarda 40-50 milyon lira, önümüzdeki sezondan itibaren 70-80 milyon lira olacak sadece naklen yayın ve federasyon gelirleri dikkate alındığında iyi bir planlama ile normalde bu sıkıntıların olmaması gerekmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için elden gelen gayret gösterilmektedir."