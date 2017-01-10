10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kayserispor'dan borçla ilgili açıklama

10 Ocak 2017 Salı, 14:53

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un, 31 Ocak'a kadar 10-12 milyon lira civarındaki borcunu ödediği takdirde kadrosuna kattığı yeni futbolculara lisans çıkartma hakkı elde edeceği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kayserispor'un uzun bir süredir idari ve maddi sorunlar yaşadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu duruma tahammül edemeyen şehrimiz, yöneticilerimiz ve bu konuda taşın altına elini sokmayı kabul eden diğer Kayseri sevdalılarının çalışmaları sonucu idari kriz sonlandırılmış, Kayserispor'un büyüklüğüne yakışan bir teknik kadro ile anlaşılmıştır. Kadromuzda bulunan futbolcu grubu ile görüşülmüş, yapılan ödeme ve motivasyonlarla kampın huzurlu ve aktif bir şekilde devam etmesi sağlanmıştır. İkinci yarı hazırlıklarıyla takımımızı bulunduğu durumdan bir an önce yukarılara taşıyacak 4-5 futbolcu takviyesi konusunda da ciddi çalışmalar yapılmış ve gerek diğer kulüplerle iyi ilişkiler, gerekse futbolcuların profesyonel tercihleri sonucu bu transferlerde bitme aşamasına gelmiştir. Alınması düşünülen ve transferleri son aşamaya gelen bu oyuncuların bonservis ve futbolcu ödemeleri konusundaki sıkıntıları da büyük ölçüde aşılmıştır."

Bu aşamada yeni transferler yapıp, lisans çıkarabilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) bulunan ve geçmiş 3-4 yıldan bu yana devam eden bazı dava dosyalarının, kulübün önüne engel olarak çıktığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halen TFF'de futbol ailesini ilgilendiren 23 milyon lira bedelli 31 dosya, FIFA ve CAS'ta 13 milyon lira bedelli 10 dosya, diğer ve ilave 11 milyon lira bedelli 9 dosya olmak üzere toplam 47 milyon lira kesinleşmiş ve takipte 50 dava bulunmaktadır. Bu davalardan futbol ailesini ilgilendiren ve transfer yapmaya engel 13 dosya kesinleşmiş ve bunların toplam karşılığı 10-12 milyon liradır. Yakın gelecekte ise 10 milyon liralık risk bulunmakta, 25 milyon liralık dosyalar ise önümüzdeki sezonlarda gündeme gelebilecektir. Özetle, sadece federasyonda olan ve kulübümüze direkt bir katkısı olmayacak yaklaşık 47 milyon liralık dava dosyalarından 10-12 milyon liralık bölümünün 31 Ocak 2017 tarihine kadar ödenmesi durumunda yeni oyuncularımıza lisans çıkarma konusunda da bir engel kalmayacaktır."


- "Kayseri ve Kayserispor, problemleri çözecek güce sahiptir"


Geçmiş yıllardan gelen ve anlaşma yoluna gidilmeden direkt alacak olarak kazanılan bu bedellerin ödenmesi konusunda her türlü girişimin devam ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Mevcut futbolcularımıza da geçmişten kalan veya sezon sonuna kadar ödenmesi gereken 30 milyon lira civarı bir ödemenin bulunması ve kulübümüzün 2017 sezon sonuna kadar tüm alacaklarının temlikli oluşu da düşünülüp, futbolcu dışı borçların da tahmini olarak buna eklenmesi herhalde tabloyu daha net olarak ortaya koyacaktır. Buna rağmen, yukarıda da izah edildiği üzere Kayseri ve Kayserispor, bütün bu problemleri çözecek güce sahiptir. Geçtiğimiz yıllarda 40-50 milyon lira, önümüzdeki sezondan itibaren 70-80 milyon lira olacak sadece naklen yayın ve federasyon gelirleri dikkate alındığında iyi bir planlama ile normalde bu sıkıntıların olmaması gerekmektedir. Bu durumun düzeltilmesi için elden gelen gayret gösterilmektedir."

İLGİLİ HABERLER

ESDER'den Gazeteciler Günü kutlaması
YEREL

ESDER'DEN GAZETECİLER GÜNÜ KUTLAMASI
Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler Günü'nü kutladı
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, GAZETECİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADI
Vali Kamçı 2016-2017 yılı kış mevsiminde alınacak tedbirleri açıkladı
YEREL

VALİ KAMÇI 2016-2017 YILI KIŞ MEVSİMİNDE ALINACAK TEDBİRLERİ AÇIKLADI
Bellona AGÜ'de transfer
YEREL

BELLONA AGÜ'DE TRANSFER
Sivas'ın ilçe ve belde belediye başkanları Başkan Çelik'i ziyaret etti
YEREL

SİVAS'IN İLÇE VE BELDE BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞKAN ÇELİK'İ ZİYARET ETTİ
Kayseri'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI

CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı'ndan Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret
YEREL

CHP KOCASİNAN İLÇE BAŞKANLIĞI'NDAN GAZETECİLER CEMİYETİ'NE ZİYARET
&quot;Kayseri, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan faydalanamıyor&quot;
YEREL

"KAYSERİ, DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI'NDAN FAYDALANAMIYOR"
Başkan Çolakbayrakdar sabah çayını polislerle birlikte içti
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR SABAH ÇAYINI POLİSLERLE BİRLİKTE İÇTİ
Sivas Belediyeleri Kocasinan Belediyesini ziyaret etti
YEREL

SİVAS BELEDİYELERİ KOCASİNAN BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ
Melikgazi Belediyesi köy odalarını canlandırıyor
YEREL

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KÖY ODALARINI CANLANDIRIYOR
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
Biokaçakçılık yapan bir Rus yakalandı
YEREL

BİOKAÇAKÇILIK YAPAN BİR RUS YAKALANDI
Kebap dükkanına uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL

KEBAP DÜKKANINA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI
Kayseri Ticaret Borsası
YEREL

KAYSERİ TİCARET BORSASI
Suç üstü yakalanan uyuşturucu tacirine 8 yıl hapis
YEREL

SUÇ ÜSTÜ YAKALANAN UYUŞTURUCU TACİRİNE 8 YIL HAPİS
Kaçak avcılar suçüstü yakalandı
YEREL

KAÇAK AVCILAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI
KGC Başkanı Kösedağ: &quot;10 Ocak dayanışma ve güçlerimizi birleştirme günü olsun&quot;
YEREL

KGC BAŞKANI KÖSEDAĞ: "10 OCAK DAYANIŞMA VE GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRME GÜNÜ OLSUN"
ERÜ'de emeklilik töreni
YEREL

ERÜ'DE EMEKLİLİK TÖRENİ
Büyükşehir Belediyesi 2017 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kırsal mahallelerde karla mücadele ekiplerinden yoğun mesai
YEREL

KIRSAL MAHALLELERDE KARLA MÜCADELE EKİPLERİNDEN YOĞUN MESAİ
Kayseri'deki FETÖ/PDY davası
YEREL

KAYSERİ'DEKİ FETÖ/PDY DAVASI
Galerici Yetki Belgesi olmadan noterde araç devri yapılamayacak
YEREL

GALERİCİ YETKİ BELGESİ OLMADAN NOTERDE ARAÇ DEVRİ YAPILAMAYACAK
Kar Tatilini Erciyes'in Eteklerinde At Sürerek Değerlendirdi
YEREL

KAR TATİLİNİ ERCİYES'İN ETEKLERİNDE AT SÜREREK DEĞERLENDİRDİ